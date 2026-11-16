O público foi chamado a escolher os protagonistas da edição: Catarina, Helena, Miguel, Luís, Joana e Sónia. E, desta vez, acertou em cheio! Embora, para mim, a Joana esteja completamente a mais nesta lista. Protagonista de quê, mesmo?



A Noélia ficou automaticamente nomeada por decisão dos protagonistas. Tenho de concordar com Catarina Miranda: escolheram o alvo mais fácil. Se era para distribuir nomeações diretas, a Renata e a Jéssica também mereciam estar na lista. Aliás, podiam perfeitamente fazer companhia à Noélia!



E a Sónia? Tanto criticou as reações agressivas de Luís, tanto apontou o dedo à sua maneira de discutir, mas bastou entrar em confronto com ele para dizer que era capaz de lhe atirar uma cadeira. Afinal, a diferença entre criticar e fazer exatamente o mesmo parece ser muito pequenina. Entretanto, Luís passou de um concorrente ativo a um concorrente cada vez mais passivo. E há quem pareça estar desesperado por o provocar até conseguir que perca a cabeça e acabe expulso diretamente pelo Big Brother. Será esse o novo objetivo de alguns concorrentes?



A Noélia diz que os colegas a estão a queimar no jogo. Mas talvez devesse fazer uma reflexão sobre o papel que escolheu desempenhar até aqui: o de dama de companhia e advogada de defesa do Francisco Monteiro. Agora que ele saiu, parece estar a perder o seu lugar no jogo, isso se alguma vez o teve. Mas, conhecendo a sua postura, não me admirava nada que, daqui a uns dias, já estivesse ao lado do Luís ou do Miguel. A Noélia é uma verdadeira Maria vai com todas!



A falsa expulsão da Helena Isabel acabou por ser a melhor coisa que lhe podia ter acontecido nesta edição. Regressou com outra leveza, mais divertida e a mostrar uma faceta que já tínhamos conhecido na primeira semana do Big Brother All Stars. Voltámos a ter a Helena que nos conquistou no início. Mas há um problema: esta nova Helena tornou-se um verdadeiro pedregulho no sapato de muita gente. E ainda bem!



Quanto à Sandrina, foi a concorrente expulsa, sem grandes surpresas. Confesso que até fiquei surpreendido com a sua saída… não por achar que tinha hipóteses de continuar, mas porque, sinceramente, já nem me lembrava de que ainda estava dentro da casa! A sua presença foi tão discreta que passou despercebida nesta edição.