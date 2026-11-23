Passadas treze semanas desde a estreia do Big Brother All Stars, está finalmente encontrado o TOP 10 desta edição. Mas sejamos honestos: nem todos os concorrentes que chegaram a esta fase merecem ocupar um lugar entre os dez melhores.
Quem é a pessoa menos influente no jogo? Os colegas escolheram a Renata, que, como consequência, recebeu uma nomeação direta.
A Renata acha que só se destaca na casa do Big Brother quem protagoniza «escandaleiras» e passa a vida aos gritos. Mas há uma verdade que parece escapar-lhe: ninguém precisa de gritar para jogar, mas também é preciso ter jogo para se destacar. E a Renata, até agora, pouco ou nada mostrou! Vai buscar o jogo dos outros, aproveita os trunfos alheios e tenta sobreviver à custa das dinâmicas criadas por terceiros.
Mas o destino tem um sentido de humor curioso: a Renata foi a primeira concorrente salva da noite. Como é possível? Eu tenho uma teoria! A Maria, enquanto apresentadora, diz que não quer saber do que se passou cá fora entre a Renata e o Luís. Mas esta salvação só vem provar que o público quer, sim, saber de tudo! Por isso, Renata, talvez esteja na altura de dares com a língua nos dentes. O público está à espera!
Quem é o concorrente mais influente? Os concorrentes escolheram o Miguel, atribuindo-lhe a imunidade. Só que a imunidade durou pouco! A Catarina conseguiu conquistar o poder da imunidade e roubou-lhe essa vantagem.
Confesso que achei muito curiosa a escolha da Ana, ao considerar a Helena a concorrente mais influente da casa. Mas porquê?
A minha leitura é simples: a Ana vê a Helena como uma concorrente forte, popular e querida pelo público. E, estrategicamente, pode estar a tentar aproximar-se dela para conseguir chegar mais longe no jogo. Só que há um problema: ao tentar jogar com a Helena, pode estar a comprometer o seu próprio percurso e a queimar-se perante o público.
Se fosse eu a escolher, teria optado pelo Miguel, pela Catarina ou pela Helena. São, sem dúvida, três dos concorrentes que mais influência têm nas dinâmicas e nos acontecimentos da casa.
Desde a desistência do Francisco Monteiro, a Catarina Miranda parece ter ficado completamente perdida no jogo. Voltou a mostrar o seu pior lado!
Nos diretos, monopoliza as conversas, intervém sem grande nexo e parece ter uma necessidade constante de ser o centro das atenções. Está cada vez mais forçada, mais exagerada e menos natural.
Onde está a Catarina Miranda que nos conquistou durante o primeiro mês e meio do programa? Aquela que tinha personalidade, espontaneidade e capacidade de surpreender? Neste momento, parece uma sombra da concorrente que conhecemos no início.
A Noélia não escapou e acabou por ser a concorrente expulsa da noite. Não vou dizer que foi uma expulsão injusta, porque não foi. Mas, na minha opinião, havia uma concorrente que merecia muito mais sair naquela noite: a Renata!