OPINIÃO | Pegou fogo no parquinho

Passou uma semana desde a estreia do Big Brother – Desafio Final, mas parece que já temos um mês de programa. A noite de ontem ficou marcada por fortes confrontos, pela dupla expulsão e pelo regresso do Francisco Monteiro.

Jandira, Jéssica e Savate entraram durante a semana neste desafio final. Tanto a Jandira como a Jéssica entraram de pés juntos. Chegaram dispararam em todas as direções e marcaram a sua forte posição no jogo. Só há uma pequena diferença entre as duas, é que a Jéssica roça na má educação. Apostei as fichas todas no Savate, mas já me arrependi. Não trouxe nada de novo ao jogo. Está a jogar sujo!

Em noite de dupla expulsão, Catarina e Fábio foram os expulsos. Do lote dos nomeados a Catarina foi a primeira a abandonar a casa. Não concordei com a expulsão do Fábio. O concorrente, bem como a Jéssica e Bárbara foram nomeados pelos comentadores, António e Teresa. Não concordo. Acho que os comentadores não devem ter poder de decisão do jogo, devem simplesmente comentar, só isso. Mas agora vai dizer-me que o Fábio era uma planta no jogo, sim era, por isso saiu.

Francisco Monteiro está de regresso à casa mais vigiada do país. O regresso mais aguardado pelos portugueses. Mal tinha entrado na casa e já tinha marcado a sua posição. Para se estar em grande neste desafio é preciso ter-se visão de jogo, e isso é o que não falta ao Francisco.

Estará a casa preparadas para ter três grandes concorrentes, o Savate, o Monteiro e o Miguel? Já lá vai o tempo em que o Savate era um grande jogador, agora não aquece nem arrefece. O Miguel é um menino em comparação ao senhor todo o poderoso, o Monteiro.

