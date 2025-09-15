Cresceu em 14 casas diferentes, brilhou em reality shows e venceu o Big Brother Verão. Este troféu vai pagar-lhe a entrada da casa

Foi no cenário mágico do Parque dos Poetas, em Oeiras, que Jéssica Vieira viveu o momento mais marcante da sua vida. Sob as estrelas, numa final histórica do Big Brother Verão, o público gritou o seu nome e consagrou-a como grande vencedora da edição. Catarina Miranda ficou em segundo lugar, mas foi Jéssica quem levou para casa não só o prémio de 30 mil euros, como também a certeza de que conquistou corações com aquilo que mais a define: a sua autenticidade.

Logo após ouvir o anúncio da vitória, ainda incrédula, deixou escapar palavras que revelam toda a intensidade do momento: «Nem nos meus melhores sonhos… quando oiço o meu nome sinto que o meu coração parou». Uma frase que resume a mistura de surpresa, gratidão e emoção que tomou conta dela naquela noite inesquecível.

Mas quem é, afinal, Jéssica Vieira? Aos 29 anos, a jovem que nasceu em Lisboa e cresceu em Matosinhos já tinha provado que a vida a ensinou a ser resiliente. No Secret Story 8, entrou com o segredo “Vivi em 14 casas diferentes durante a adolescência” — uma revelação que espelhava desde cedo a sua capacidade de adaptação. Determinada, de riso fácil e coração à mostra, foi ali que conquistou o público pela primeira vez.

No Big Brother Verão, decidiu mostrar uma nova faceta: mais aguerrida, mais opinativa, mais firme nas suas convicções. Sem esconder fragilidades, mas sempre fiel a si própria. Como ela própria resumiu, o segredo da vitória esteve na transparência: «Fui eu e só eu. Não mudava nada». Essa entrega genuína foi o elo que a ligou ao público durante toda a competição.

A vitória, porém, não foi apenas um troféu. Foi o início de um novo capítulo. No programa Dois às 10, ao lado de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Jéssica partilhou os planos para o futuro. Com um sorriso de quem sonha grande, confessou: «Quero trabalhar muito, trabalhar, trabalhar… e dar entrada para a minha casa. Era o meu maior objetivo». Agora instalada em Lisboa, traça caminhos de independência e ambição, mas sem nunca esquecer a base que a sustenta: a família. Ao falar da mãe, a emoção foi inevitável: «Está sempre comigo, é minha mãe, estamos à distância de uma chamada. São a minha vida».

Entre as emoções vividas dentro da casa, esteve também a convivência com o ex-namorado, Afonso Leitão. Houve surpresas, houve tensões, houve memórias que reavivaram sentimentos. Mas, no final, Jéssica mostrou maturidade e clareza: o passado ficou resolvido, e o futuro está aberto para novas histórias. «Não há assuntos pendentes», afirmou, segura de si.

Mas talvez um dos momentos mais bonitos após a vitória tenha acontecido longe das câmaras da gala, no reencontro com Márcia Soares, amiga e ex-concorrente. Entre lágrimas, abraços e cumplicidade, provaram que a amizade verdadeira também nasce nos reality shows e resiste ao tempo. Nas redes sociais, o público não ficou indiferente: «Amizade mais bonita», «É sobre isto que vale a pena!», escreveram os fãs.

Hoje, Jéssica Vieira não é apenas a vencedora de um programa televisivo. É o símbolo de que ser autêntico compensa, que a vida pode ser dura, mas a perseverança abre caminhos. Do passado marcado por constantes mudanças de casa, até à conquista de um palco nacional, a sua história é a de uma mulher que se reinventa sem nunca deixar de ser ela própria.

Com os pés bem assentes na terra, mas o coração cheio de sonhos, Jéssica Vieira inicia agora um novo ciclo. Entre projetos, independência e a construção da sua própria casa, leva consigo a força de quem já enfrentou muitos recomeços. E, desta vez, com a certeza de que não caminha sozinha: tem o carinho de milhares de portugueses que acreditaram nela.

