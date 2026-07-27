OPINIÃO | Big Brother Verão: Plantas, casais e muito teatro. Finalmente há jogo?

Parece-me que o Big Brother Verão está, finalmente, a começar a ganhar algum fôlego. A casa começa a ter pequenos incêndios e o jogo mexe... mas ainda muito pouco. E a culpa é simples: a maioria dos concorrentes parece ter confundido o reality show com um pacote de férias com tudo incluído. Esquecem-se de que não estão ali para apanhar sol, mas para jogar, arriscar e lutar pelo prémio final.



A Raquel entrou claramente com uma estratégia de casal e usou o Nuno como trampolim para ganhar protagonismo. Na semana passada disse que o Nuno era a vítima da Raquel. Esta semana... já nem sei o que dizer. Afinal, que reaproximação foi esta? Amor? Saudade? Ou apenas uma jogada para voltarem às conversas cá fora? Inclino-me para a terceira hipótese.



E sejamos sinceros: se esta história com o Nuno nunca tivesse existido, quem é que reparava na Raquel? Era uma planta decorativa da sala, daquelas que só damos conta quando alguém lhes muda o vaso. O problema é que o Nuno, ao voltar a aproximar-se dela, acabou por perder aquilo que tinha de mais importante: a preferência do público. E isso já se começa a notar.



A dinâmica entre a Tatiana e o João, essa sim, promete. Tenho um pressentimento de que ainda vamos assistir a uma boa lavagem de roupa suja, daquelas que dão audiências. Quanto à Tatiana, vive convencida de que é uma especialista em reality shows. Eu diria que é mais especialista em peixeirada. Confunde, muitas vezes, personalidade com arrogância e intensidade com gritaria. E há uma diferença enorme entre ser protagonista e achar-se superior a toda a gente.



Na noite de dupla expulsão, o Joaquim foi o primeiro a sair. Era, sem dúvida, a minha escolha. Foi interventivo? Sim. Jogador? Nem por isso. Falar muito não significa jogar bem.



A segunda expulsa foi a Íris. Pessoalmente, teria preferido ver o Miguel abandonar a casa. Aliás, naquela segunda ronda de expulsão, os nomeados eram praticamente... o jardim da casa. Miguel, Ana Luísa e Íris? Chamem-lhes concorrentes, eu continuo a ver plantas. Na verdade, acho que quase toda a casa merecia ter ido a nomeações. E nem preciso de explicar porquê: quem passa semanas sem arriscar não merece o conforto de escapar ao escrutínio do público.



Por fim, a Sara conquistou a liderança da semana e, confesso, foi das poucas coisas que me deixou verdadeiramente entusiasmado. Para mim, é a melhor concorrente desta edição. Cria enredo, provoca reações, vai a jogo sem medo e percebe perfeitamente o programa onde está. Espero que aproveite esta liderança para abanar a casa e obrigar os colegas a acordarem. Porque, neste momento, há concorrentes que continuam a pensar que estão num retiro de verão, quando, na verdade, estão num reality show.



No fundo, este Big Brother Verão começa finalmente a dar sinais de vida. Só falta agora que alguns concorrentes também comecem.