OPINIÃO I Os 25 de Big Brother em Portugal

Esta edição do Big Brother, apresentada por Cláudio Ramos, prendeu os portugueses ao pequeno ecrã, e promete dar muito que falar.

Uma das grandes novidades desta edição foi a entrada de um concorrente escolhido pelo público. Quarenta e oito horas antes da estreia, quatro aspirantes a concorrentes aceitaram entrar na casa de vidro. Ao longo destas 48 horas, os concorrentes, tiveram de enfrentar várias dinâmicas e darem tudo por tudo para poderem entrar na casa mais vigiado do país. Nuno Brito foi o concorrente que se conseguiu destacar e conquistar o público. A casa de vidro, no meio de um centro comercial, foi um verdadeiro sucesso, tal como se pode verificar em várias edições do Big Brother Brasil.

A casa é mesma das últimas edições dos realities shows da TVI, mas sofreu grandes alterações. Uma casa moderna, colorida, com um jardim com piscina, enfim uma verdadeira mansão de fazer cair o queixo a qualquer um. Mas nem tudo é um mar de rosas, e nesta edição do reality show mais visto do mundo há um armazém. Um espaço onde os concorrentes correm risco de abandonar a casa. Um espaço sem luxos onde os concorrentes tem de dar tudo por tudo, até porque já sabemos que quem é planta é irrelevante no jogo.

Chegou o momento de vos falar dos concorrentes, e que lote de concorrentes. Temos um casting delicioso. Concorrentes que vão dar muito que falar. Concorrentes de várias idades, de personalidades diferentes. Vamos ver quem se consegue destacar e levar para casa os tão desejados 100 mil euros.

Dos 20 concorrentes tenho de falar já do Gonçalo Beja da Costa que é autêntico beto. O Micael Miquelino é aquele tipo de pessoa em que a sorte não lhe assiste. A Solange Tavares é aquele tipo de pessoa que não joga muito com as outras. O porquê de vos falar destes três concorrentes? Para mim são aqueles que não se enquadram no grupo. O Leonardo Gerevini é aquela pessoa que irrita tudo e todos.

Com uma nova dinâmica de nomeações, quem serão os primeiros nomeados? Quem será o primeiro a abandonar a casa do Big Brother?