Opinião | Big Brother: Nem todos são All Stars! Há quem esteja a provar isso todos os dias

Quem é que ainda faz falta à casa? A Sandrina e a Noélia foram as menos votadas. Não me admira absolutamente nada! A verdade é que quase não damos por elas na casa. São plantas, não são concorrentes All Stars. Não acrescentam rigorosamente nada ao jogo!

Concordo com o Miguel quando diz que o Luís só aparece quando há discussões. Fora disso, é praticamente invisível. Não tem dinâmica, não se destaca e pouco ou nada acrescenta à casa. Pura e dura verdade! Nem parece que já foi vencedor de um Big Brother. Passou de protagonista a planta!

E, afinal, voltou a demonstrar a sua extrema falta de educação, desta vez em plena gala, no bate-boca com o Francisco Monteiro. Mas atenção: o Francisco também não esteve nada bem! Roça demasiadas vezes a má educação e a falta de respeito pelo outro. Critica nos outros comportamentos que, muitas vezes, também tem. A coerência agradecia-se!

A Sónia está a desiludir-me. Se gostei dela no início e, sejamos sinceros, até superou largamente as minhas expectativas, neste momento deixa muito a desejar. Toma dores que não são suas e, de dia para dia, percebe-se que está a perder completamente o rumo no jogo.

Do lote de nomeados, o Carlos foi o escolhido pelo público para abandonar a casa. Sem grandes surpresas! Dos cinco nomeados, era o concorrente mais óbvio para ser expulso.

Entretanto, os concorrentes ficaram convencidos de que tinha havido uma dupla expulsão: o Carlos e a Helena Isabel. Mas, dez anos depois, a história volta a repetir-se e Helena não foi expulsa! A reação dela ao perceber que continuava em jogo foi simplesmente hilariante. Confesso que estou ansioso por ver o seu regresso à casa e, sobretudo, as carinhas dos restantes concorrentes. Isto promete!

A Sandrina é a líder da semana. Mas esperem lá! A Joana decidiu ativar o poder da liderança e passou ela própria a assumir a liderança da casa. E ainda bem que o fez! Estou a fazer figas para que seja nomeada. Até porque a Noélia também já está nomeada e, no próximo domingo, poderemos ter uma dupla expulsão. Será que vamos finalmente dizer adeus às duas plantas da casa?