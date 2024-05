Big Brother: o jogo começa agora

Na passada quinta-feira a Catarina Miranda foi expulsão por um comportamento agressivo. Um comportamento que apresentou praticamente desde o início do programa. Aquando a sua expulsão havia quem queria muito a expulsão da Miranda, e havia quem defendia a permanencia na casa. Houve até quem disse-se que o jogo terminava naquele dia, não concordo. O jogo começa agora, numa competição saudável, aguerrida e sem fanatismos.

Com a saída da Catarina Miranda os moradores da casa mais vigiada do país perceberam, na sua visão de jogo, que conseguiam facilmente um lugar no pódio. O David, a meu ver, foi o concorrente que mais rapidamente demonstrou isso. Começou a demarcar-se da Daniela e do Gabriel, e começou a jogar individualmente. Acho que o David tinha muito mais a ganhar ao formar dupla com o Gabriel.

Num fim-de-semana de gala dupla até houve direito a uma falsa expulsão, que recaiu sobre o João. Esta falsa expulsão fez muito bem à Carolina. Ficou mais solta, mais opinativa, mais jogadora, na verdade soube-se posicionar no jogo. Isto só prova que a dinâmica de casal está desgastada, e que prejudica, e muito, os concorrentes.

Hoje tenho de vos falar do Panelo, que é para mim, neste momento, o jogador mais completo da casa. Um forte candidato à final, e a ser o grande vencedor. Concorda?