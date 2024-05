Opinião | Big Brother: O papel principal

Numa altura em que o cerco começa a apertar os concorrentes começam a tomar uma posição no jogo. Começam a disparar em todas em direções, para que se possam destacar num jogo que não é para todos. Num jogo que é para fortes, e só um vai vencer o tão aguardado cheque de 100 mil euros.

O David é dos concorrentes mais falados desta edição do Big Brother, o que não quer dizer que seja um bom jogador. É um concorrente forte cá fora, só isso. Até porque o David não tem um grande jogo, aliás o jogo dele passa pela Daniela e pelo Gabriel. Um bom concorrente tem de mexer com a casa, e não é este o caso.

Não sou apologista da entrada de novos concorrentes, mas desta vez tenho de dar a mão à palmatória. A Inês revelou-se numa grande jogadora. Não tem papas na língua. Sabe jogar e mexer com a casa. E o melhor de tudo sabe-se posicionar no jogo sem medos, e com convicção.

O João é daqueles concorrentes que parece não ter jogo, está na casa a viver um romance e pouco mais. É caladinho, mas assertivo. É um concorrente que não anda dormir no jogo, e que consegue destabilizar os concorrentes. Sabe muito bem o que está ali fazer.

Nesta altura do campeonato já deveria de haver alguém a assumir o papel principal, de protagonista. Perdoem-me, mas a Daniela não é protagonista, é conflituosa, se há alguém que possa assumir este cargo de grande destaque é Panelo ou a Inês. Neste caso eu destaco a Inês, porque entrou mais tarde, mas mesmo assim não se deixou intimidar.