Lembra-se do Mário do primeiro Big Brother? Veja como está hoje!

Tinha apenas 19 anos quando entrou naquele que foi o programa que viria a mudar o rumo da televisão em Portugal. Mário Ribeiro era vaidoso e tinha hábitos pouco habituais entre os homens daquela época. Estávamos em 2000 e estreava a primeira edição do Big Brother, na TVI.

O jovem de pronúncia do Norte não ganhou o programa, mas ficou na memória de todos os que acompanharam aquela edição, por ser divertido, tranquilo e fazer sucesso pela sua forma física. Mais tarde, foi notícia por ter sido preso na sequência de um assalto, mas conseguiu dar a volta à sua vida e acabou por singrar no mundo do fitness e da estética.

Percorra a galeria para ver como é hoje Mário Ribeiro, aos 41 anos. Aproveite também para recordar alguns vídeos de 2000 e o reencontro com Teresa Guilherme em 2013: