OPINIÃO | A casa mais tóxica de sempre (e ainda agora começou)

Os concorrentes andam cada vez mais aguerridos, embora não se perceba bem se isso é suposto ser bom ou se é só mais uma amostra de mau perder em direto. A coisa está a escalar para um nível de conflito que, convenhamos, é tão agradável de assistir como ver tinta a secar.

O Micael foi considerado pelos colegas como o mais apagado da casa ou, para ser mais direto, a maior planta do jardim. Em que situações é que vimos o Micael? Tirando a gala de estreia e o dia em que passou a curva da vida, pouco mais. Aliás, só me lembro que ele ainda respira dentro da casa quando o vejo de boina, com aquele ar de quem acabou de sair da sementeira para ver se a chuva vem ou não.

A Adrielle, por sua vez, faz tudo (e mais um par de botas) para ser vista e comentada. Esta concorrente já passou há muito a fronteira do razoável. Humilha, ofende, atira veneno como quem distribui brindes numa feira, e tudo isto com uma agressividade verbal digna de um curso intensivo de "como perder amigos e alienar pessoas".

O Nuno e o Luís já não se suportam. Aliás, se o olhar matasse, já estaríamos a falar de dois ex-concorrentes. Receio seriamente que este conflito evolua para algo mais físico e que, a este ritmo, o Big Brother tenha de distribuir expulsões como quem distribui senhas na Segurança Social.

O Nuno foi o primeiro salvo da noite. Por momentos temi que fosse ele a fazer as malas, e confesso que já estava a imaginar a produção em pânico, mas felizmente não foi o caso. Goste-se ou não, o Nuno é protagonista, e seria um suicídio televisivo deixá-lo sair nesta fase. A Lisa ser salva em segundo lugar foi uma daquelas surpresas que nem os próprios familiares dela devem ter acreditado. Depois, salvaram a Adrielle, porque aparentemente o público gosta de ter alguém a distribuir insultos de meia em meia hora. A expulsão caiu, sem grandes surpresas, sobre o Tomé, que só acordou para o jogo quando já era tarde demais.

A Érica, que tem vindo a ganhar alguma força no jogo (milagre dos milagres), foi a quarta salva, mas duvido seriamente que numa próxima nomeação tenha a mesma sorte.

O Diogo é o novo líder da semana. Estou com as expectativas tão em baixo que acho que até um cacto morto teria mais pulso para liderar a casa. Liderança de Diogo? Vai ser tão eficaz quanto um guarda-chuva num furacão.