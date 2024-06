OPINIÃO | Big Brother: a edição explosiva não pára de surpreender

Estamos na reta final da edição explosiva do Big Brother. A poucos dias da grande final surge a questão de quem vai vencer esta edição. Até ao momento temos duas finalistas, a Inês e a Daniela, mas será que alguma destas duas concorrentes é merecedora de ser a vencedora?

Desde o início que a TVI prometeu uma edição explosiva, e de facto aconteceu. Acho que pela primeira vez na história dos realitys shows, em Portugal, houve a coragem de expulsar a protagonista do jogo. Até metade do programa pouco ou nada sabíamos dos concorrentes, o tema foi sempre o mesmo, a Catarina Miranda. Uma concorrente insuportável, mas verdade seja dita foi implacável e a grande protagonista desta edição. Teve comportamentos que nem lembram ao menino Jesus. Foi agressiva. E, mais tarde, acabou por ser expulsa pelo Big.

Numa altura em que se pensava que o Big Brother tinha perdido o interesse, os concorrentes surpreendem tudo e todos, e começam a marcar uma posição no jogo com a saída da Miranda. O verdadeiro jogo só começou a partir daqui. Um jogo com uma competição saudável, aguerrida e sem fanatismos.

O Big Brother Portugal começa a ganhar grandes proporções, e assemelha-se cada vez mais ao Big Brother Brasil, o que é ótimo. E assim o programa começa a ter um grande valor. No entanto, há uma coisa que me aflige, o fanatismo. Nestas duas últimas edições houve um fanatismo assustador por dois concorrentes, o que não é nada bom para o crescimento deste formato em Portugal.

Nesta edição temos duas finalistas, a Inês e a Daniela, resta-nos saber quem se junta ao leque de finalistas. Esperemos que o André tenho um lugar na final, e que seja o grande vencedor. Quem poderá ser um justo vencedor é a Inês, uma vez que foi a concorrente que mais cresceu dentro do jogo, e em momento algum teve medo de se impor.

Só para terminar, tenho de comentar a expulsão do João. Foi injusto. Perdeu-se a poucos dias da grande final um grande concorrente.