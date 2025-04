OPINIÃO BIG BROTHER I Os protagonistas

A reação impagável (e irritada) de João Ricardo a acontecimento do Big Brother. Veja as expressões hilariantes

Nesta gala, ficámos a saber quem são os protagonistas escolhidos pelo público. Quer dizer, protagonistas no plural, mas para mim só há um... mas calma, já lá vamos. Numa noite de confrontos, a casa perdeu duas peças de decoração. Sim, porque chamar “concorrentes” ao Tiago e ao Gonçalo seria um elogio. Foi noite de dupla expulsão.

Parece que o Tomé finalmente acordou para a vida! Aleluia, irmãos! Está a deixar de ser florzinha de estufa e decidiu que quer jogar. Agora... se tem estofo para isso, é outra conversa. Confesso: gosto das intervenções dele. Mas também acho que, ao primeiro grito mais alto, ele baixa a guarda e volta ao modo “planta com sentimentos”.

E o Igor? Passou de planta a grande jogador? Hmmm… não. Calma lá. Ele é aquele tipo de planta que, de repente, põe uns óculos escuros e diz que é dono disto tudo. Está a tentar fazer-se ao título de estratega só porque a Adrielle e o Luís lhe disseram que era o menos opinativo. Basicamente, disseram-lhe: “Amigo, nem notamos que estás aqui.” E ele pensou: “Bora lá fingir que sou o novo rei da casa.” Fofo.

Agora, numa noite em que descobrimos quem são os protagonistas da semana (escolhidos pelo público), o prémio vai para o Luís. E com toda a justiça! Fez ontem oito dias que entrou na casa mais vigiada do país e já mexeu mais com o jogo do que muitos que lá estão desde o primeiro dia. Ele fala, ele opina, ele provoca. Finalmente alguém que entrega conteúdo sem ser só via gritaria histérica.

Entretanto, a casa está claramente a dividir-se, temos o grupo do Nuno e o do Luís. Com a entrada do Luís e a novela mexicana que se formou à volta do Nuno, ele perdeu muito destaque. Aposto que o público anda a preparar a vassoura para varrer todos os aliados do Nuno um a um. É esperar para ver.

Agora vamos falar da dupla expulsão: o Tiago e o Gonçalo foram de vela. O Tiago era divertido, sim senhor, mas parecia aquele primo porreiro que aparece no Natal, conta uma piada e depois adormece no sofá. Não se deu o suficiente. Já o Gonçalo… bom, ele esteve na casa, certo? Porque juro que tive de ir ver o nome dele aos meus apontamentos. O mais incrível foi a Érica ter sido a última salva, logo eu que pensava que ela tinha mais destaque junto do público. Pelos vistos, ou o público mudou de ideias ou então anda tudo a votar de olhos fechados.

E os nomeados da semana são: o Tomé, o Dinis, a Sara e a Adrielle. Agora, eu cá sou a favor de que quem é planta deve sair — chega de vasos decorativos — mas desta vez, confesso: eu expulsava o Dinis. Só para ver o caos que isso ia causar. A Adrielle, coitada, veio com tudo no dia em que entrou e agora está ali apagadita.