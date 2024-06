OPINIÃO | O Big Brother não é a república das bananas

A menos de um mês da grande final, o jogo está cada vez mais aguerrido e competição mais feroz. Nesta altura do campeonato, a maioria dos concorrentes está a dar tudo por tudo para ser o grande vencedor desta edição do Big Brother.

Todos sabemos que um reality show é o reflexo da vida real, não é por acaso que este tipo de programas é referido como a novela da vida real. Tanto na vida real como no jogo não pode valer tudo, mas parece-me que para a Daniela vale tudo neste jogo. Já o disse e volto a dizer: a Daniela é conflituosa e, para mim, tem muito pouco de jogadora.

A Inês, o João, a Carolina e o Gabriel são o meu top4. São bons concorrentes, cada um à sua maneira, e não precisam de espezinhar os outros para se destacarem no jogo. Também sou da opinião de que a Carolina poderia ter muito mais a ganhar com uma possível saída do João. Ficaria mais leve e solta no jogo.

Já percebemos que o André é um concorrente forte cá fora, mas isso não quer dizer que seja um bom jogador, que não o é. É um coração mole e amigo do seu amigo, só isso. O André na visão de jogo é uma grande planta. Só vi ter uma atitude de jogador e foi ontem quando decidiu ficar sozinho no quarto do líder.

Nesta fase do campeonato, os concorrentes já deviam conhecer as regras do jogo e saber que as regras são para cumprir. O Big Brother não é a república das bananas, tem regras e são para serem cumpridas. Esta semana foram sancionados duas vezes e mesmo assim continuam a não respeitar as regras, e por consequência a faltar ao respeito ao Big. Estão todos nomeados, ou melhor em perigo, mas será que o castigo vai sortir efeito? Tenho sérias dúvidas.