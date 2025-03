OPINIÃO | O jogo mudou

Miguel Vicente vive momento romântico com a namorada! Veja a nova fotografia

Vinte e cinco anos após a estreia do Big Brother em Portugal, o formato continua a captar a atenção do público, e é fascinante como envolve várias faixas etárias. O programa que muda a cada minuto está cada vez mais popular e Portugal, e assemelha-se cada vez mais ao Big Brother Brasil que é uma verdadeiro fenómeno.

Uma semana após a estreia do Big Brother 2025 o jogo mudou, bem como toda a sua dinâmica. O armazém que parecia ser a divisão mais temida na casa mais vigiada do país, deixou de existir, e todos os concorrentes passaram a estar na casa principal. As nomeações voltaram a ser à moda antiga, e ainda bem.

A Ana, a Carolina, o Dinis, a Erica e o Bruno foram os concorrentes que mais se destacaram nesta primeira semana. Cada um destacou-se à sua maneira, mas marcaram uma forte posição no jogo e por isso conseguiram-se destacar. Deixem-me que vos diga que o Bruno é um pouco convencido por ter sido escolhido pelo público a entrar na casa do Big Brother. O que é certo é que entrou com uma vantagem, ter sido gostado pelo público, mas se isso aconteceu foi porque se conseguiu destacar dos outros concorrentes da famosa casa de vidro.

O Manuel Rodrigues é muito cansativo. Passa o tempo a falar e dizer piadas que nem lembram ao menino Jesus. É casa para dizer que fala e fala, e não vejo a fazer mais nada. A Mariana, a benjamim da casa, tem dado tudo por tudo para marcar um forte posição no jogo, e está tudo certo com isso, mas a concorrente não tem estofo. Falta-lhe mais poder de encaixe.

A primeira prova semanal falhou e isso foi só reflexo da má liderança do Manuel Cavaco. Confesso que estava à espera de mais. Houve muita falta de empenho quer no jogo, quer nas tarefas. O jogo já começou, e por isso tem de se dar tudo por tudo.

Já todos sabemos que não devemos julgar um livro pela capa, certo? A Carina foi a primeira grande planta da casa desta edição enquanto esteve no armazém, mas assim que chegou à casa começou-se a mostrar muito mais, e começou a dar mais ao jogo. Por isso foi a primeira salva da noite. O Diogo foi o segundo salvo da noite e isso não me surpreendeu. Sempre pensei que expulsão ficasse entre a Inês e o Micael, mas a expulsão recaiu sobre o Leonardo.

O Nuno é o novo líder da casa, e confesso que estou com as expectativas bem altas. Penso que esta semana vai haver uma grande liderança.