O reality mudou-lhe a vida. Ex-concorrente do Big Brother compra dois carros de luxo no espaço de seis meses

A surpreendente mudança de visual de Joana Albuquerque. A Beta de Cascais, que namorou com Savate

Joana D’Albuquerque tem novo carrão de luxo. E as imagens impressionam qualquer um

Há experiências que mudam uma vida para sempre. No caso de Joana Albuquerque, vencedora do Big Brother - Duplo Impacto, o percurso após o reality show parece refletir-se também na garagem. Em apenas seis meses, comprou dois carros de luxo da Mercedes e voltou a dar que falar nas redes sociais.

A primeira aquisição aconteceu em janeiro deste ano. Na altura, Joana Albuquerque partilhou uma fotografia ao lado do novo automóvel, decorado com um enorme laço azul, numa imagem que transmitia toda a felicidade pelo momento.

Fiel ao seu estilo descontraído, aproveitou ainda para brincar com a situação. "Obrigada ao fundo de investimento dos meus pais que não tem limites!", escreveu, numa publicação marcada pela ironia que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Seis meses depois, Joana Albuquerque compra um novo modelo de luxo

Seis meses depois, a ex-concorrente voltou a revelar uma nova compra de luxo. Novamente da Mercedes, o automóvel foi apresentado nas redes sociais, onde Joana não resistiu a recorrer ao humor para justificar a troca.

"O outro estava sujo então troquei…", escreveu na legenda da publicação, numa frase que arrancou reações entre os fãs e reforçou a imagem irreverente pela qual é conhecida.

Desde a participação no Big Brother, Joana Albuquerque continua a manter uma forte presença nas redes sociais, onde partilha vários momentos do seu dia a dia e não perde uma oportunidade para brincar com os seguidores.

Desta vez, foi a sucessão de duas compras de carros de luxo no espaço de apenas meio ano que acabou por dominar as atenções. Pelas imagens divulgadas pela jovem nas redes sociais, tudo indica que ambas as escolhas recaíram sobre modelos Mercedes-Benz CLA, cujo preço novo pode ir desde os 50 até aos 70 mil euros, dependendo da versão e do equipamento.