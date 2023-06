“Mistura perfeita dos dois”: veja como cresceu o filho mais velho do Telmo e da Célia do Big Brother

Telmo e Célia conheceram-se na casa do Big Brother quando eram muito jovens. A verdade é quee a paixão que nasceu naquela primeira edição manteve-se inabalável e o casal continua unido mais de duas décadas depois.

Célia e Telmo Ferreira têm dois filhos e a ex-concorrente publicou uma rara fotografia de Alexandre, o filho mais velho, a propósito do baile de finalistas do secundário. “O meu príncipe e sua princesa”, escreveu Célia.

Os comentários não tardaram em chegar. “Mistura perfeita dos dois”, escreveu uma seguidora.

O casal deixou uma marca na televisão e serão poucos os portugueses que não se lembram de quando se apaixonaram naquele que foi o primeiro reality show a abalar Portugal.

A paixão em direto culminou em casamento, que aconteceu a 14 de outubro de 2001 e que foi acompanhado pela TVI (ver vídeo abaixo).

Recorde agora alguns momentos marcantes do casal no Big Brother e o dia do seu casamento nos vídeos abaixo. Percorra também a galeria acima para ver como cresceu o filho do casal.