Telmo Ferreira do 1.º Big Brother segue focado em missão nobre longe da TV

Telmo Ferreira, que em 2000 ficou conhecido em todo o país como um dos concorrentes da primeira edição do Big Brother em Portugal, volta a mencionar a sua corporação de bombeiros e detalhes da missão dos nossos heróis, que nesta época têm trabalho acrescido com os fogos sempre a ameaçar o território nacional.

Numa publicação partilhada nas redes sociais, o antigo concorrente mostra o trabalho da equipa de drone dos Bombeiros Voluntários da Batalha, corporação à qual pertence. “Tecnologia ao serviço da população”, pode ler-se na imagem, numa demonstração do trabalho desenvolvido pelos voluntários no apoio às operações de socorro.

É uma realidade bem diferente daquela que o tornou conhecido há mais de duas décadas. Depois da passagem pelo Big Brother, Telmo afastou-se progressivamente da exposição mediática e dedicou grande parte da sua vida à família, à atividade profissional e à missão de bombeiro voluntário. Ao longo dos anos, tem sido visto em várias ocasiões no combate aos incêndios.

Mas há um detalhe particularmente curioso na história de Telmo: o espírito de disciplina e camaradagem que hoje leva para a corporação dos bombeiros já fazia parte da sua vida muito antes de entrar na televisão. Telmo teve experiência militar como paraquedista e, em 2005, venceu a primeira edição de 1.ª Companhia, programa da TVI que colocou antigos militares e civis à prova num contexto de treino militar.

Uma história de amor que começou dentro da casa

Foi também no primeiro Big Brother que Telmo conheceu Célia. A relação que nasceu dentro da casa mais famosa do país acabou por resistir ao fim do programa e transformar-se numa das histórias de amor mais duradouras associadas ao reality show português.

Telmo e Célia chegaram mesmo a casar em direto na TVI e continuam juntos. O casal tem dois filhos, Alexandre e Rafael.

E também aqui parece existir uma ligação curiosa entre gerações. Alexandre, o filho mais velho, seguiu um percurso ligado à área militar, algo que Telmo já mostrou publicamente ser motivo de orgulho.