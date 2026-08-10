A promoção mais estranha do verão: O Burger King está a dar gelados grátis a quem tiver este "requisito"

Sim, leu bem. E vamos começar pelo mais importante: não precisa de ter realmente bigode. Pode usar um postiço, pode desenhar um na cara, ou pode usar o seu próprio bigode. O Burger King não quer saber. Desde que tenha um bigode, há um gelado King Fusion à sua espera.

A campanha chama-se Render-se ao Bigode, é válida em todos os restaurantes do drive-thru em Portugal e, convenhamos, é difícil não sorrir perante a ideia,

Como é que isto funciona?

É bastante simples. Entre 11 e 17 de agosto, passe num drive-thru Burger King, compre um menu Pringles Sour Creamy e apresente o seu melhor bigode.

Em troca, recebe um King Fusion grátis. E quando dizemos “bigode”, é mesmo no sentido mais livre possível. Pode ser verdadeiro, falso ou desenhado. O importante é aparecer e mostrar que está disposto a entrar na brincadeira.

Portanto, se está a pensar que o seu bigode não é suficientemente farto, temos boas notícias: um lápis também serve.

Sim, pode mesmo desenhá-lo! Esta é provavelmente a melhor parte da campanha: não tem bigode? Não há problema: arranje um marcador, um lápis de olhos ou aquilo que tiver mais à mão e desenhe dois riscos por cima do lábio. Pronto. Acabou de cumprir os requisitos. É, provavelmente, uma das poucas situações em que alguém o vai incentivar a aparecer num drive-thru com um bigode desenhado na cara. E ainda lhe dão sobremesa por isso.