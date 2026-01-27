Vai chegar ao Lidl um robot tipo Bimby muito mais pequeno e muito mais barato

Esta é a nossa previsão: vai ser mais um fenómeno Lidl. Não há como evitar. Se já éramos fãs da Monsieur Cuisine, o robot tipo Bimby que faz tudo e mais alguma coisa, imaginem agora a versão compacta. Casas pequenas, cozinhas com pouca bancada, família pequena? A partir de sexta-feira, 30 de janeiro, chega às lojas Lidl o novo Monsieur Cuisine Compact, um robot de cozinha pensado para se adaptar à vida real, aquela em que o espaço conta (e muito).

Mais pequeno, mais portátil e mais fácil de arrumar, este robot foi desenhado para responder a uma realidade comum a muitos portugueses: casas com áreas reduzidas onde a otimização do espaço faz toda a diferença. E não se deixe enganar pelo tamanho. Aqui, menos espaço não significa menos capacidade.

Com um copo de 1,5 litros, potência de 1000 W e balança integrada, o Monsieur Cuisine Compact mantém a promessa de substituir vários eletrodomésticos num só. Com este pequeno robot deixamos de precisar de varinha mágica, liquidificador, batedeira ou picadora: tudo fica concentrado num único equipamento, libertando bancada e simplificando a rotina diária.

Tal como na versão maior, também aqui há multifuncionalidade a sério: permite cozinhar, refogar, cozer a vapor, misturar, triturar, amassar, emulsionar e aquecer, tudo de forma intuitiva e prática. É o tipo de ajuda que tanto dá jeito a quem vive sozinho ou em casal, como a famílias pequenas que querem ganhar tempo no dia a dia.

Outro ponto forte é a ligação à app Monsieur Cuisine, que continua a ser uma grande aliada na cozinha. Através do telemóvel ou tablet, é possível aceder a receitas guiadas passo a passo, planear refeições e deixar que o robot faça grande parte do trabalho. Literalmente, leva-se a cozinha para todo o lado.

O Monsieur Cuisine Compact chega ainda com acessórios incluídos, como o recipiente para cozer a vapor e outros indispensáveis para tirar partido de todas as funções, mantendo o foco na praticidade e na facilidade de uso.

E agora, o detalhe que vai mesmo fazer correr gente para as lojas: o preço. O novo robot compacto do Lidl vai estar à venda por 199,99 euros, um valor que promete esgotar rapidamente e reforçar o estatuto de culto que a Monsieur Cuisine já conquistou por cá.