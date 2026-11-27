Joana Duarte está a aproveitar os últimos dias de 2026 longe do frio e escolheu o Rio de Janeiro, no Brasil, para uns dias de descanso ao sol. A atriz tem partilhado vários registos da viagem nas redes sociais, mas são as fotografias em biquíni que estão a conquistar todas as atenções. Aos 40 anos, a antiga protagonista de "Morangos com Açúcar" está a receber uma verdadeira onda de elogios.

Com cenários paradisíacos como pano de fundo, Joana Duarte tem aproveitado para mostrar alguns dos momentos destas férias. Entre as publicações, destacam-se várias fotografias em biquínis reduzidos, nas quais exibe a sua silhueta e uma imagem descontraída, em pleno ambiente de verão.

As imagens não passaram despercebidas aos seguidores, que rapidamente fizeram questão de deixar mensagens de admiração na caixa de comentários. E não foram apenas os fãs a reagir: também várias caras conhecidas da televisão portuguesa se juntaram à onda de elogios.

Sara Matos foi uma das primeiras a manifestar-se, deixando um comentário particularmente expressivo: "Sereia". Já Carolina Carvalho, Kelly Bailey, Joana Cruz e Sara Prata também fizeram questão de reagir às publicações, recorrendo a vários emojis de corações e rostos apaixonados.

Entre as mensagens deixadas pelos internautas, multiplicam-se os elogios à beleza da atriz. "Que show!", "O Rio ficou mais bonito", "Que mulherão", "Arrasou! Lindíssima", "Que gata" e "Perfeita sem defeitos" são algumas das reações que se podem ler.

Há ainda quem acompanhe Joana Duarte desde os primeiros passos na televisão e faça questão de recordar que a beleza da atriz parece atravessar o tempo. "Continuas tão bonita. Desde os Morangos com Açúcar que és linda e estás igual, o tempo não passa por ti", escreveu um dos seguidores.

Aos 40 anos, Joana Duarte continua, assim, a despertar a atenção do público, desta vez com uma escapadinha brasileira que está a fazer furor nas redes sociais.

De Matilde Gouveia a uma vida entre viagens e novos projetos

Foi em 2005 que Joana Duarte conquistou a popularidade junto do público português, ao dar vida a Matilde Gouveia na terceira temporada de "Morangos com Açúcar", da TVI. A personagem tornou-se uma das mais recordadas da série juvenil e abriu caminho a outros projetos na ficção nacional.

Ao longo dos anos, a atriz integrou produções como "Ilha dos Amores", "Meu Amor", "Anjo Meu" e "Vidas Opostas". Em 2024, regressou à ficção da TVI para interpretar Cláudia na novela "Cacau".

Fora dos ecrãs, Joana Duarte tem também partilhado com os seguidores o gosto pelas viagens, pela natureza e por um estilo de vida ligado ao bem-estar. A atriz é praticante de ioga e meditação, hábitos sobre os quais já falou publicamente, destacando a importância que têm no seu equilíbrio físico e emocional.

Em 2023, viveu ainda uma das etapas mais marcantes da sua vida pessoal: foi mãe pela primeira vez, com o nascimento da filha, Mia.

Agora, é do outro lado do Atlântico que Joana Duarte vai partilhando momentos de descontração. E, a julgar pela reação às fotografias, a passagem pelo Rio de Janeiro não está a deixar ninguém indiferente.