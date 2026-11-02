"Não pode entrar aqui de biquíni": Famosa atriz expõe situação insólita que aconteceu em canal de televisão

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Deborah Secco tem muitas histórias para contar sobre os bastidores da televisão brasileira, mas há uma que continua a arrancar sorrisos. A atriz, de 46 anos, revelou que chegou a ser repreendida pela TV Globo por um hábito que considerava perfeitamente prático: ir diretamente da praia para as gravações, ainda vestida de biquíni. A situação foi tão invulgar que a estação decidiu chamar-lhe a atenção por escrito.

A revelação foi feita durante uma participação no podcast TIG P.O.V., onde a artista recordou alguns episódios dos primeiros anos da sua carreira na emissora brasileira. Na altura, tinha uma rotina que procurava conciliar com os horários exigentes das gravações no Projac, o antigo complexo de estúdios da Globo, no Rio de Janeiro.

«Durante uma época, eu ia correr na praia antes de gravar e saía diretamente de biquíni. Corria, mergulhava e ia gravar», contou, explicando que não queria perder tempo a regressar a casa para se trocar.

A solução parecia-lhe simples: chegava aos estúdios, dirigia-se ao camarim e vestia-se para trabalhar. No entanto, os responsáveis da estação não terão visto a situação com a mesma naturalidade. «Recebi até uma cartinha: “Deborah, isto é uma empresa séria, não pode entrar aqui de biquíni”», recordou, divertida.

A atriz fez questão de esclarecer que nunca teve a intenção de desrespeitar as regras da empresa. Queria apenas aproveitar o tempo entre a praia e as gravações, sem acrescentar uma deslocação à sua já preenchida rotina profissional.

O episódio foi também destacado pela imprensa brasileira, que recuperou o testemunho da atriz e a advertência que recebeu da emissora.

«Achava-me linda»: a relação descontraída com a própria imagem

Na mesma conversa, Deborah Secco falou ainda sobre a forma como encarava a sua imagem nos primeiros anos de carreira. Sem grandes preocupações em construir uma identidade visual ou em recorrer a profissionais para se preparar para eventos, a atriz preferia tratar de tudo sozinha.

«O meu estilo nunca foi construído. Imaginem se eu ia contratar uma maquilhadora para ir a um evento… Fazia eu. Achava-me linda», afirmou, num registo descontraído.

A espontaneidade com que recorda estes episódios contrasta com a pressão a que esteve sujeita desde muito jovem. Deborah começou a trabalhar na televisão ainda em criança e estreou-se na TV Globo aos 11 anos, na novela «Mico Preto», em 1990. Ao longo de mais de três décadas de carreira, participou em várias produções de sucesso da estação.

«Para namorar, tinha de me esconder»: a falta de privacidade desde muito nova

Mas nem todas as recordações da atriz são contadas com humor. Durante a conversa, Deborah falou também sobre o impacto da exposição mediática na sua vida pessoal, sobretudo quando se tratava de relações amorosas.

A artista explicou que a atenção constante da imprensa tornava difícil viver os romances com a naturalidade que gostaria. «Sou intensa até hoje em tudo o que faço, mas não acho que fosse diferente das minhas amigas», refletiu.

A diferença, segundo contou, estava na necessidade de esconder os relacionamentos dos olhares indiscretos. «Para namorar, tinha de me esconder dentro de uma mala de um carro, sair no centro comercial, trocar de carro… e nem sequer sabia se ia namorar. Era muito difícil», desabafou.

O testemunho revela um lado menos divertido da fama precoce: a dificuldade em viver momentos banais da vida privada sem recear que fossem expostos publicamente. A própria atriz recordou que chegou a recorrer a estratégias pouco comuns para conseguir encontrar-se com alguém longe dos jornalistas.

Deborah Secco prepara casamento com Dudu Borges

Atualmente, a atriz vive uma fase diferente no amor. Deborah Secco está noiva do produtor musical Dudu Borges, com quem assumiu publicamente a relação em março de 2025. O pedido de casamento foi confirmado em junho de 2026.

O casal tem mantido a relação longe de uma exposição excessiva, uma opção que a atriz já explicou ser uma escolha dos dois. Em setembro, Deborah revelou que a cerimónia está marcada para 2027 e que será uma celebração pequena e discreta. Antes desta relação, a atriz foi casada durante nove anos com o realizador Hugo Moura, de quem tem uma filha, Maria Flor.

Entre a «cartinha» que recebeu por chegar de biquíni à Globo e as recordações de uma juventude em que até namorar exigia estratégias para escapar aos olhares indiscretos, Deborah Secco voltou a mostrar que tem muitas histórias para contar sobre o preço de crescer diante das câmaras.