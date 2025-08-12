Facebook Instagram
Dores no pescoço ao usar biquíni? Este truque genial acaba com o problema de uma vez

Criadora de conteúdos revela dica para ficar confortável ao usar biquíni

Hoje às 09:45
Águas cristalinas e paisagens de sonho: esta praia fluvial está entre as mais encantadoras de Portugal

Quem nunca sentiu aquele desconforto das alças a magoar quando encostamos o pescoço? A criadora de conteúdos @sorrialista partilhou um truque genial que promete acabar com este problema e facilitar a vida de quem adora passar horas à beira-mar.

A dica é fácil de pôr em prática: nas alças que apertam junto ao pescoço, faça um nó laço em cada ponta. Depois, com as pontas soltas, enfie-as para dentro do próprio nó. O resultado? Uma forma que permite apertar e desapertar o biquíni com muito mais facilidade e, melhor ainda, sem aquele incómodo constante na pele.

Veja o vídeo:

