"Estou doida com isto!": Atriz da TVI partilha biquini de marca portuguesa cujo tamanho único serve a todas

Dores no pescoço ao usar biquíni? Este truque genial acaba com o problema de uma vez

Com a chegada do verão, também começa a corrida às lojas para encontrar o biquíni perfeito para as férias, mas nem sempre a escolha é fácil. Os modelos nem sempre assentam bem, os tamanhos são desadequados. Mas há uma marca portuguesa que faz biquínis para todos os tamanhos e que foi agora recomendada por uma famosa atriz da TVI.

Raquel Tillo recorreu às redes sociais para partilhar a sua descoberta. A atriz recebeu um biquíni preto da marca portuguesa SALIS, que tem imensa elasticidade e que se adapta ao corpo. Todos os modelos desta marca são de tamanho único e ajustam-se a qualquer silhueta.

Na reta final da gravidez, Raquel Tillo partilha com os seguidores que esta descoberta "salvou" o seu verão. "Eu estou tão grávida que, se olho para baixo, não vejo nada, vejo a ponta dos pés. Este biquíni cabe, é confortável. A Inês veste um 34 e isto cabe-lhe na perfeição, e também me cabe a mim que estou gravidíssima! Isto é incrível, estou histérica! E fica lindo de morrer", disse, num vídeo em que mostra o modelito que recebeu.

"Estou chocada. Encontrei o biquíni que serve a toda a gente. A marca é portuguesa, é a Salis. E dizem que os biquínis dão para todos os tamanhos. Nas fotografias, têm mulheres diferentes, com corpos diferentes, para mostrar que ficam bem a toda a gente. E eu vim aqui mostrar o meu testemunho, isto é incrível", adiantou.

Veja, abaixo, o modelito em questão e percorra a nossa galeria para ver os modelos que a marca tem disponíveis!



