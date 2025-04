Da Zara à Calzedonia: os fatos de banho e biquínis de 2025 que já nos conquistaram

A temporada de praia está prestes a começar e, como já vem sendo hábito, as marcas não desiludem. Entre cortes modernos, cores vibrantes e detalhes que fazem toda a diferença, os fatos de banho e biquínis de 2025 já estão a dar que falar (e a deixar vontade de ir a correr renovar o armário de verão).

Na Zara, a aposta é clara: sofisticação com um toque minimalista. As cores neutras continuam em alta, com biquínis em tons de areia, preto e verde seco, que prometem destacar qualquer tom de pele. Os fatos de banho surgem com decotes assimétricos, costas abertas e detalhes em argolas ou franzidos, provando que menos é mesmo mais.

Já a Calzedonia traz toda a energia do verão com padrões tropicais, cores cítricas e cortes mais ousados. Biquínis com tiras cruzadas, partes de cima em formato triângulo e cuecas de cintura subida estão entre os favoritos. Os fatos de banho seguem a linha sensual, com recortes estratégicos e tecidos que modelam a silhueta.

Este ano, há espaço para todos os estilos: desde os mais clássicos aos mais arrojados, passando por modelos versáteis que podem até ser usados como body num look de dia.

Na galeria acima reunimos os nossos modelos favoritos da Zara à Calzedonia para a estação quente de 2025.