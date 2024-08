Aprenda a lavar corretamente fatos de banho para que durem muito tempo

O segredo para que a roupa dure muito tempo está também na maneira como a lavamos. E quando se trata de roupa de praia, com tecidos muito particulares, todos os cuidados são próprios.

Se tem por hábito atirar tudo para a máquina assim que chega a casa, está na hora de parar ou os seus biquínis e fatos de banho vão durar apenas um verão. A DECO PROTeste explica que há cuidados a ter na hora de lavar as peças usadas na praia e qual a melhor forma de o fazer. Se por acaso o cesto de roupa suja inclui também fatos de surf, aí é preciso ter ainda mais atenção.

Há peças de roupa que podem ir à máquina, desde que lavadas a temperaturas baixas. Ainda assim, a lavagem à mão é sempre mais recomendada. Perceba qual a melhor forma de lavar biquínis, fatos de banho e roupas de neopreno para que durem muito tempo.

Como lavar fatos de banho e biquínis

Normalmente, fatos de banho, biquínis e triquínis são feitos com tecidos sintéticos, como nylon ou poliéster, que têm tendência a ficar com odores. Além disso, se as fibras não forem bem cuidadas, estragam-se com facilidade.

Para lavar este tipo de peças, pode fazê-lo à mão ou até na máquina, sendo a primeira opção a mais recomendada, explica a DECO.

Mesmo antes de colocar as peças para lavar, passe-as por água limpa assim que possível para retirar o cloro da piscina ou o sal da praia que acabam por danificar os tecidos.

Lavar à mão

Para lavar à mão biquínis e fatos de banho, comece por encher um recipiente com água fria ou morna e coloque as peças lá dentro. esfregue-as depois usando um sabão com pH neutro e enxague com água fria.

Atenção, não deve torcer as peças para retirar o excesso de água, mas sim apertá-las numa bola. Deixe a secar num estendal, de preferência à sombra, já que o sol pode fazer com que as peças desbotem.

Não use lixívia ou produtos tira-nódoas que podem danificar os tecidos. Se a peça tiver uma mancha, experimente removê-la com um pano com vinagre banco.

Lavar na máquina

Lavar na máquina é menos recomendável, mas ainda assim possível. Lave as peças num programa para roupa delicada, com água fria ou no máximo a 30 graus. Se usar centrifugação, que seja no modo mais suave possível. Não use amaciador.

Como lavar fatos de neopreno

Quem gosta de praticar surf, stand-up paddle ou pesca submarina, normalmente usa fatos de neopreno que são mais resistentes ao contacto intensivo com a água, explica a DECO. No entanto, este tecido têm a particularidade de reter cheiros e de perder a robustez quando não lavado corretamente.

Para garantir que dura muitos anos, lave o seu fato de neopreno depois de cada utilização com água fria. Deve lavar por dentro e por fora e usar um detergente suave ou próprio para estes tecidos. Deixe secar ao ar livre, pendurado num cabide ou dobrado pela cintura para não deformar. Não o deixe exposto ao sol demasiado tempo pois pode deteriorar.