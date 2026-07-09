Esta máquina para limpar sofás custa menos de 100 € e já soma mais de 92 mil avaliações na Amazon

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Parece um Dyson, mas custa menos de 55 €: este aspirador vertical continua em promoção na Amazon

Por menos de 100€, este tablet com teclado e rato está a arrasar na Amazon

Este mini aspirador faz um pouco de tudo e é o mais vendido da Amazon

Quem tem sofás, tapetes, estofos do carro ou animais de estimação sabe que há manchas e odores que um aspirador normal não consegue eliminar. A BISSELL Little Green Mini foi criada precisamente para esse tipo de limpeza e tornou-se uma das máquinas mais populares da Amazon. Soma mais de 92 mil avaliações, mantém uma classificação média de 4,4 estrelas e está atualmente com 10% de desconto, passando de 101,65 € para 91,48 €.

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Mais compacta e leve do que a versão original, pesa apenas 3,4 kg, o que facilita o transporte entre divisões ou até para o carro. Pulveriza, esfrega e aspira numa única passagem, sendo indicada para sofás, tapetes, colchões, escadas alcatifadas e estofos. Tem depósitos separados para água limpa e água suja, inclui uma ferramenta para manchas difíceis e uma mangueira de autolimpeza, tornando a manutenção mais simples após cada utilização.

Quem já a experimentou destaca sobretudo os resultados. Um comprador escreve: "Ainda estou em choque enquanto escrevo isto. Tenho três cães grandes em casa e havia um cheiro que nunca conseguia eliminar. A diferença foi impressionante." Outro utilizador conta que limpou "o sofá, os bancos do carro e a cama do cão", acrescentando que tudo ficou impecável logo na primeira utilização.

Para quem procura uma máquina específica para limpar tecidos e remover manchas sem recorrer a serviços profissionais, esta é uma das opções mais populares da Amazon. O tamanho compacto facilita a arrumação, mesmo em apartamentos, e as milhares de avaliações mostram que muitos compradores consideram ter sido uma compra que valeu a pena.

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