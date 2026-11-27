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Um acidente do cão no tapete, uma nódoa teimosa no sofá, estofos do carro cheios de pelos e marcas. Quem vive com animais sabe que os tecidos sofrem e que os produtos de supermercado raramente resolvem o assunto. Chamar uma empresa de limpeza a cada mancha também não é solução sustentável.

O que é o SpotClean Pet Pro

Trata-se de um aspirador portátil para líquidos e sujidade, desenhado para limpar tecidos em profundidade. Funciona em sofás, tapetes, carpetes, bancos de automóvel e até colchões. Em cada passagem, o aparelho pulveriza a solução de limpeza, esfrega a superfície com a escova e aspira o resíduo, tudo em simultâneo.

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Características principais

Potência: motor de 750 W

Alcance: mangueira de 1,5 m, que chega a escadas e interiores de carro

Reservatórios separados: um para a água limpa com detergente e outro que recolhe só a sujidade

Ferramenta Stain Trapper: armazena a sujidade separada

Tanques amovíveis: facilitam o enchimento e o esvaziamento

Fórmulas específicas: funciona com detergentes BISSELL concebidos para odores e manchas de animais

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O que diz quem já comprou

Com mais de 21 mil avaliações e 4,4 estrelas na Amazon, o aparelho é um dos favoritos da categoria, e foi comprado mais de 800 vezes só no último mês. Os comentários repetem-se num ponto: a eficácia logo à primeira utilização. Há quem tenha eliminado uma mancha do sofá numa só passagem e quem tenha recuperado um tapete com uma marca de mais de um ano.

O ponto menos positivo: o nível de ruído ronda os 82 dB, e alguns utilizadores consideram-no um pouco barulhento. Ainda assim, a maioria conclui que o resultado compensa.

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Vale a pena?

Por 152,46 €, o preço fica próximo do custo de uma única limpeza profissional de estofos, mas a máquina fica em sua casa para todas as ocasiões futuras. Para quem tem animais, crianças ou sofás com história, é uma boa altura para avaliar a compra.

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