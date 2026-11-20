Procura emprego na área da hotelaria e restauração? Há vagas com salários até 1900 euros por todo o País

Salários até 2800 euros sem curso superior: novo site de emprego em Portugal tem centenas de vagas

Neste portal de emprego há oportunidades em call center, apoio ao cliente ou comércio com salários até 1500 euros

Há novas vagas de emprego de Portugal para quem só tem o 9.º ano: e com salários que vão até 2800 euros

Procura trabalho e não tem licenciatura? Há novas vagas de emprego com ordenados até 1600 euros

A Black Friday é a 27 de novembro e há empresas que continuam a montar as equipas de reforço. Para quem está nessa fase, existe uma alternativa aos canais habituais: o BizPliz, novo portal de emprego de Portugal, com vagas publicadas e pessoas inscritas nas funções que o retalho procura nesta altura do ano.

As funções que o retalho reforça para a Black Friday

No armazém, o operador recebe a mercadoria, confirma quantidades e arruma o stock. O operador de picking faz o passo seguinte: recolhe os produtos de cada encomenda e prepara-a para expedição. É a área que cresce primeiro quando as vendas online aceleram.

Na loja, o vendedor e o assistente de loja recebem o cliente, percebem o que ele procura e recomendam o produto. Nos dias de maior movimento repõem também o que vai saindo das prateleiras.

No apoio ao cliente, o trabalho é de trocas, devoluções, dúvidas sobre garantias e encomendas em atraso. O pico chega depois da Black Friday, quando as entregas começam a chegar a casa das pessoas.

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Onde estão as vagas

Em Lisboa há vagas em centros comerciais, entre eles o El Corte Inglés. No Porto, no Norte Shopping e no Mar Shopping, em Matosinhos.

As funções de armazém e de logística aparecem sobretudo nas zonas industriais da região de Lisboa e da região do Porto, e são as que costumam ter mais postos por vaga.

Há ofertas a tempo inteiro, contratos temporários e trabalho em regime de extras, pago à hora.

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Como funciona para quem está a contratar

A diferença em relação a um portal tradicional está no sentido da procura. Em vez de publicar uma vaga e esperar pelas candidaturas que forem chegando, a empresa descreve o que precisa e o portal recomenda-lhe perfis que se enquadram no pedido.

O cruzamento é feito entre os critérios definidos pela empresa e aquilo que cada pessoa sabe fazer e tem disponibilidade para fazer. Para quem está a fechar uma equipa a duas semanas da Black Friday, isso poupa a parte mais lenta do processo, que é encontrar quem avaliar.

As candidaturas continuam a chegar, para quem as quiser. A diferença é que a empresa não fica à espera delas para começar.

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Para quem procura trabalho

Do outro lado, o perfil preenche-se uma vez e passa a ser considerado para as vagas que surgem, sem repetir a mesma candidatura em sítios diferentes.

As vagas de armazém, loja, apoio ao cliente e extras estão no Portal de Emprego BizPliz, onde cada anúncio indica a localização e o salário.