A Black Friday é a 27 de novembro e há empresas que continuam a montar as equipas de reforço. Para quem está nessa fase, existe uma alternativa aos canais habituais: o BizPliz, novo portal de emprego de Portugal, com vagas publicadas e pessoas inscritas nas funções que o retalho procura nesta altura do ano.
As funções que o retalho reforça para a Black Friday
No armazém, o operador recebe a mercadoria, confirma quantidades e arruma o stock. O operador de picking faz o passo seguinte: recolhe os produtos de cada encomenda e prepara-a para expedição. É a área que cresce primeiro quando as vendas online aceleram.
Na loja, o vendedor e o assistente de loja recebem o cliente, percebem o que ele procura e recomendam o produto. Nos dias de maior movimento repõem também o que vai saindo das prateleiras.
No apoio ao cliente, o trabalho é de trocas, devoluções, dúvidas sobre garantias e encomendas em atraso. O pico chega depois da Black Friday, quando as entregas começam a chegar a casa das pessoas.
Onde estão as vagas
Em Lisboa há vagas em centros comerciais, entre eles o El Corte Inglés. No Porto, no Norte Shopping e no Mar Shopping, em Matosinhos.
As funções de armazém e de logística aparecem sobretudo nas zonas industriais da região de Lisboa e da região do Porto, e são as que costumam ter mais postos por vaga.
Há ofertas a tempo inteiro, contratos temporários e trabalho em regime de extras, pago à hora.
Como funciona para quem está a contratar
A diferença em relação a um portal tradicional está no sentido da procura. Em vez de publicar uma vaga e esperar pelas candidaturas que forem chegando, a empresa descreve o que precisa e o portal recomenda-lhe perfis que se enquadram no pedido.
O cruzamento é feito entre os critérios definidos pela empresa e aquilo que cada pessoa sabe fazer e tem disponibilidade para fazer. Para quem está a fechar uma equipa a duas semanas da Black Friday, isso poupa a parte mais lenta do processo, que é encontrar quem avaliar.
As candidaturas continuam a chegar, para quem as quiser. A diferença é que a empresa não fica à espera delas para começar.
Para quem procura trabalho
Do outro lado, o perfil preenche-se uma vez e passa a ser considerado para as vagas que surgem, sem repetir a mesma candidatura em sítios diferentes.
As vagas de armazém, loja, apoio ao cliente e extras estão no Portal de Emprego BizPliz, onde cada anúncio indica a localização e o salário.