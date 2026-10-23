Neste portal de emprego há oportunidades em call center, apoio ao cliente ou comércio com salários até 1500 euros

Para quem está farto de enviar currículos e não receber resposta, ou quer encontrar uma oportunidade com contacto direto com clientes, o novo portal de emprego BizPliz reúne vagas no retalho, em call centers e no apoio ao cliente. Há anúncios em Lisboa, Porto, Aveiro, Braga, Matosinhos, Lagos, Sintra e Setúbal, incluindo funções para as quais o 12.º ano é suficiente.

Em Lisboa, uma das oportunidades com salário mais elevado é da Triangulu. A empresa procura um/a Assistente de Perfumaria para o Aeroporto de Lisboa e anuncia um intervalo entre 920 e 1500 euros. Já em Aveiro, a Manpower procura um/a Chefe de Loja para coordenar equipas comerciais, com remuneração entre 1000 e 1200 euros.

Call center de seguros pede o 12.º ano

A Manpower está a recrutar Assistentes de Call Center para a área dos seguros automóvel, em Lisboa. O salário anunciado varia entre 920 e 1300 euros. O anúncio pede o 12.º ano, capacidade de comunicação, empatia e orientação comercial.

A experiência em call center, vendas ou atendimento ao público é preferencial. A empresa indica formação inicial e contínua remunerada, além de prémios de produtividade com uma média anunciada de 300 euros mensais. Como se trata de uma componente dependente do desempenho, esse valor não deve ser lido como garantido.

No Porto, a Manpower tem outra vaga de call center, desta vez para apoio ao cliente na área da energia. O intervalo divulgado situa-se entre 920 e 1100 euros e o horário indicado no título do anúncio decorre entre as 12h00 e as 21h00, de segunda a sexta-feira.

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Apoio ao cliente também surge fora dos call centers tradicionais

Em Lisboa, a Manpower procura profissionais para Apoio ao Cliente do Continente Online, com remuneração entre 920 e 1000 euros. Em Sintra, a Adecco anuncia uma vaga de Assistente de Apoio ao Cliente por 950 euros.

Na Castanheira do Ribatejo, a Triangulu procura um/a Administrativo/a de Customer Service, com salário de 1000 euros. A Adecco tem ainda uma oportunidade no Parque das Nações para uma função de rent-a-car e experiência do cliente, com 1050 euros.

Estas funções combinam atendimento com tarefas operacionais ou administrativas. O canal de contacto muda, mas continuam a ser relevantes a comunicação clara, o cumprimento de procedimentos e a capacidade para resolver pedidos.

Há vagas em centros comerciais, lojas especializadas e comércio local

Em Matosinhos, a Manpower procura um/a Assistente de Loja para o Marshopping, com valores entre 920 e 1050 euros. Em Braga, a Adecco tem uma vaga para Vendedor/a de Eletrodomésticos por 920 euros. Na mesma região, a Recife procura Vendedor/a de Balcão de Peças, entre 920 e 970 euros.

Em Setúbal, a Sock Affairs anuncia uma oportunidade a tempo parcial para lojas pop-up de Natal, com um intervalo entre 392 e 1000 euros. Por se tratar de part-time e de uma necessidade sazonal, o valor não é diretamente comparável com o de um posto a tempo inteiro.

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O salário pode incluir prémios e componentes variáveis

O 12.º ano é suficiente na vaga de call center de seguros, mas isso não significa que todas as posições tenham os mesmos requisitos.

Uma chefia de loja pode valorizar experiência de coordenação; uma função num aeroporto pode ter horários próprios; uma vaga comercial pode incluir prémios variáveis.

Estas vagas e centenas de outras oportunidades disponíveis podem ser encontradas no Portal de Emprego BizPliz

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