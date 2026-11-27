Para quem está à procura de emprego, ou quer mudar para uma oportunidade melhor, o novo portal de emprego BizPliz! reúne vagas em diferentes setores, do Norte ao Sul do país e também nas ilhas. Entre os anúncios disponíveis neste momento há ofertas nas áreas comercial, industrial, logística, manutenção, retalho, call center, restauração e hotelaria.

Uma das vagas com remuneração mais elevada é para Gestor/a Comercial B2B, no mercado nacional. A oportunidade foi publicada pela Ditame, tem Aveiro como localização de referência e apresenta um intervalo entre 2000 e 2050 euros.

A licenciatura não surge entre os requisitos. Há percursos que começam no 9.º ou no 12.º ano Na Venda do Pinheiro, a Clan procura um/a Operador/a de Produção para o setor da extrusão. O salário indicado é de 1550 euros. O anúncio pede o 9.º ano, experiência em ambiente fabril, viatura própria e disponibilidade para três turnos. As tarefas passam pela operação e afinação da linha, mudança de matérias-primas, corte de bobines e controlo de qualidade.

Em Lisboa, a Manpower anuncia uma vaga de Assistente de Call Center na área dos seguros automóvel, com remuneração entre 920 e 1300 euros. O requisito académico indicado é o 12.º ano. A experiência em atendimento, vendas ou call center é valorizada, mas surge como preferencial.

A oferta inclui formação inicial e contínua remunerada e prémios de produtividade, cujo valor depende do desempenho. Os dois exemplos mostram porque é importante ler o anúncio completo. A escolaridade pode abrir a porta, mas os horários, a experiência e as competências técnicas continuam a pesar na seleção.

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Armazém, manutenção e indústria alargam a escolha

Na logística, a Clan tem vagas para Operador/a de Armazém na Feira e em Canelas, ambas com um salário anunciado de 1129 euros. Em Braga, a NÓS-NORTE procura um Fiel de Armazém, com valores entre 950 e 1600 euros. Entre as funções estão a receção e conferência de mercadorias, a preparação de encomendas e o controlo de stocks.

Na manutenção, a Ditame procura um/a Técnico/a de Manutenção Elétrica e Eletromecânica em Vila Velha de Ródão, com remuneração entre 1227 e 1735 euros. A mesma empresa tem uma oportunidade ligada à manutenção de viaturas e máquinas industriais na Figueira da Foz, entre 1650 e 1850 euros.

Para quem procura produção industrial, há ainda vagas da Ditame na Figueira da Foz e em Setúbal, entre 920 e 1400 euros, e uma oportunidade da Talenter em Palmela, entre 920 e 1072 euros. Hotelaria e restauração também apresentam salários acima dos 1200 euros.

No distrito de Aveiro, a Pastelaria Pão de Deus procura um/a Pasteleiro/a e indica um intervalo entre 1500 e 1900 euros. O anúncio aponta para um perfil experiente, com três a cinco anos de prática. Em Leiria, a Diamante Doce procura Pasteleiro/a ou Ajudante de Pasteleiro/a, com valores entre 1200 e 1700 euros.

No Carregado, a Adecco tem uma vaga para Cozinheiro/a de 1.ª e 2.ª, entre 1200 e 1300 euros.

Já em Cascais, a Portugália procura Ajudante de Cozinha, com remuneração entre 1070 e 1200 euros.

As ofertas não se concentram numa única cidade. O ficheiro reúne anúncios no Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores, embora a disponibilidade varie de função para função.

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O que confirmar antes de responder a uma vaga

Um intervalo salarial pode incluir componentes fixas e variáveis, subsídios ou prémios. Também pode depender da experiência, do horário ou de certificações específicas.

Por isso, antes de responder a um anúncio, é importante confirmar a composição da remuneração, o regime de trabalho, os turnos, a escolaridade e a experiência pedida.

Estas vagas e centenas de outras oportunidades disponíveis podem ser encontradas no Portal de Emprego BizPliz!

Todos começaram por algum lado. Encontra o teu primeiro emprego no BizPliz!, o novo portal de emprego de Portugal.

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