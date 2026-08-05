O emprego pode vir até si. É assim que funciona o novo portal de emprego BizPliz!

Há uma pergunta que muitos trabalhadores fazem depois de se candidatarem a uma vaga: "E agora?" Muitas vezes, não há resposta. Do lado das empresas, a dúvida é outra: entre dezenas de candidaturas, quem está disponível, tem o perfil procurado e pode avançar para uma conversa?

O novo portal de emprego BizPliz! nasceu a partir desta dupla dificuldade. O portal quer reduzir a distância entre a publicação de uma vaga e o contacto com pessoas que podem fazer sentido para aquela função.

Quando candidatar-se não chega

O currículo continua a ser importante, mas não explica tudo. Em muitas profissões, é preciso saber se a pessoa já trabalhou numa função semelhante, se procura horários compatíveis e se está disponível numa determinada zona.

É isso que o portal de emprego BizPliz! procura reunir num perfil. O trabalhador pode usá-lo para encontrar vagas e candidatar-se, mas o objetivo vai além da candidatura tradicional: dar à empresa elementos para identificar perfis adequados à vaga que acabou de abrir.

Empresas podem receber perfis recomendados

Quando publica uma vaga, a empresa pode receber recomendações de trabalhadores cujo perfil se aproxima das necessidades indicadas. A decisão final continua a ser humana. O portal não escolhe por ninguém, nem garante uma contratação. Organiza a procura para que a primeira seleção não comece do zero.

Esta lógica pode ser especialmente útil em restauração e hotelaria, retalho, logística, indústria e construção. São áreas em que uma contratação depende muitas vezes de fatores simples: experiência prática, turno, local de trabalho ou data de entrada.

O que muda para quem procura trabalho?

Para quem está à procura de emprego, a ideia é evitar que cada candidatura seja uma repetição do mesmo processo. Um perfil completo pode servir para várias oportunidades e permitir que as empresas encontrem trabalhadores que não chegaram a ver um anúncio específico.

Isto não elimina a necessidade de comparar condições, fazer entrevistas ou escolher uma proposta. Também não transforma qualquer perfil num emprego imediato. A proposta é outra: tornar mais visível a informação que costuma ficar perdida entre CVs, chamadas e mensagens.

Gratuita na fase de lançamento

O portal de emprego BizPliz! está disponível gratuitamente nesta fase de lançamento. Dirige-se a trabalhadores e empresas que operam nos setores de restauração e hotelaria, retalho, logística, indústria e construção.

Num mercado em que a procura de emprego e a contratação ainda passam muitas vezes por processos dispersos, a aposta está em simplificar a primeira aproximação. Depois disso, cabe às pessoas e às empresas decidir se há, de facto, um bom enquadramento.