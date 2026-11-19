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A Semana da Black Friday da Amazon arranca esta quinta-feira e prolonga-se até 30 de novembro. A campanha reúne mais de um milhão de ofertas em várias categorias, numa altura em que muitos consumidores começam a antecipar as compras de Natal.

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Entre as áreas abrangidas estão Casa e Cozinha, Beleza e Cuidados Pessoais, Tecnologia e Eletrónica, Moda e Brinquedos. A Amazon destaca ainda a participação de marcas como Xiaomi, Samsung, Sony, Philips, Rowenta, Bosch, Tefal e Dodot.

Amazon prepara sugestões de presentes para o Natal

Além das promoções, a plataforma disponibiliza uma Loja de Natal com sugestões de presentes organizadas por destinatário, preço e interesses.

A experiência inclui recomendações personalizadas, que têm em conta o histórico de compras e as preferências dos clientes, bem como guias de presentes selecionados para facilitar a procura de ideias para esta época festiva.

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Quais são as vantagens do Amazon Prime em Portugal?

Os clientes com subscrição Amazon Prime têm acesso a vantagens adicionais durante a campanha. Em Portugal, o serviço inclui entregas rápidas e gratuitas em dois dias em milhões de artigos elegíveis, incluindo aos fins de semana.

A subscrição dá também acesso a ofertas exclusivas, ao serviço de streaming Prime Video, a jogos gratuitos através do Amazon Luna e a armazenamento ilimitado de fotografias em resolução total no Amazon Photos, além de 5 GB de armazenamento de vídeo.

O preço do Amazon Prime em Portugal é de 49,90 euros por ano ou 4,99 euros por mês. Os novos clientes podem consultar as condições de adesão e verificar se são elegíveis para um período de teste gratuito na página do serviço.

A campanha de Black Friday decorre até 30 de novembro, pelo que os consumidores terão quase duas semanas para consultar as ofertas disponíveis e antecipar algumas das compras para o Natal.

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