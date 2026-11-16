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Será possível fazer a barba todos os dias sem acabar com a pele vermelha e a arder? Com a Black Friday antecipada, uma das máquinas mais populares da Amazon ficou bem mais barata: a Philips Série 5000 passou do preço original de 91,48€ para 60,98€, uma descida de mais de 30€. Trata-se de uma máquina de barbear elétrica com cabeças flexíveis, que se pode usar a seco ou debaixo de água e que já reúne mais de 3 mil avaliações na Amazon, com uma nota média de 4,4 em 5 estrelas.

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Cabeças flexíveis que seguem os contornos do rosto

As cabeças giram em todas as direções e acompanham as curvas do rosto e do pescoço, enquanto as 27 lâminas, que se afiam sozinhas durante o uso, cortam cada pelo com milhares de movimentos por minuto. Segundo a marca, duram até dois anos. Um utilizador descreve o resultado: “É muito boa, não irrita nada a pele e deixa um barbear muito rente, sem puxões. As cabeças adaptam-se na perfeição ao rosto e tornam tudo rapidíssimo e fácil”.

Pensada também para peles sensíveis

O conforto é um dos pontos mais elogiados. “Para peles sensíveis, o meu marido está muito contente, faz a barba com um bom acabamento e sem irritações, voltava a comprar”, conta uma compradora. Outra utilizadora, que trabalha com idosos num lar, comprou este equipamento para lhes fazer a barba: “Deixa-lhes a pele muito suave, sem puxões e sem cortes, o que para mim é o mais importante”. Gostou tanto que decidiu oferecer outra a uma pessoa que faz a barba todos os dias.

A seco, com espuma e fácil de limpar

Esta máquina é totalmente resistente à água, por isso pode usar-se a seco ou em molhado, e a limpeza faz-se premindo um botão que abre a cabeça para enxaguar. Inclui ainda um aparador para o bigode e as patilhas. “Apara muito bem, o facto de se fazer a barba com espuma é uma grande vantagem”, escreve outro utilizador, enquanto um terceiro destaca que é “fácil de limpar” e tem um “baixo nível de ruído”. Quem a usa também elogia o aparador, “um extra genial para deixar a barba perfeita”.

Bateria que dura e preço mais baixo

Uma hora de carga dá para 50 minutos de funcionamento e cinco minutos chegam para um barbear completo. “A bateria aguenta uma eternidade”, garante um utilizador. Quem a comprou na Black Friday do ano passado resume: “Decidi voltar à Philips aproveitando a Black Friday e por 60€ foi um grande acerto”.

Este ano, com a Black Friday antecipada, o modelo está a 60,98€, bem abaixo do preço original de 91,48€.

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