Black Friday antecipada na Amazon: ideias de prendas de Natal a bons preços

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A Black Friday ainda não chegou, mas na Amazon as promoções já começaram, e esta é uma excelente altura para ir adiantando as prendas de Natal sem stress e a preços mais baixos. Fizemos uma seleção de produtos em destaque, de joias da Calvin Klein, Tommy Hilfiger e Pandora a maquilhagem de marcas como Urban Decay, NYX Professional e Revolution, passando por perfumes. Percorra a galeria para ver toda a nossa seleção e comparar os preços de antes e depois, porque há descontos para todos os gostos.

Perfume: Boss The Scent Elixir Intense Parfum, da Hugo Boss. Uma fragrância âmbar com notas de pimenta rosa e flor de beladona, intensa e duradoura. Está a 57,83 €, menos 15% face ao preço mediano de 68,04 €.

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Joia: brincos Calvin Klein Elongated Drops. Brincos de aro em aço inoxidável, de tom dourado e linhas orgânicas, que ficam bem no dia a dia e em ocasiões especiais. Passaram de 80,31 € para 59,91 €, menos 25%.

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Maquilhagem: NYX Professional Makeup Buttermelt Blush, tom 06 For The Butta. Um blush rosa com até 12 horas de cor, que custava 10,11 € e está agora a 6,56 €, menos 35%.

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*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.