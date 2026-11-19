Este artigo pode conter links afiliados*

Café entornado no tapete, vinho tinto no sofá ou as marcas que os animais deixam nos bancos do carro são acidentes comuns e quase impossíveis de resolver só com um pano húmido ou com um aspirador normal. Para quem quer evitar chamar uma empresa de limpeza, a Amazon tem em destaque um aparelho pensado para este tipo de situações: o BISSELL SpotClean ProHeat, que soma mais de 24 mil avaliações e uma média de 4,2 estrelas, além do selo “Escolha da Amazon” e mais de 400 compras só no último mês.

Neste momento, a máquina custa 101,65€, quando o preço original é de 152,46€

Água quente do princípio ao fim da limpeza

Ao contrário de um aspirador tradicional, este modelo lava e aspira líquidos, e foi concebido para tratar manchas em sofás, tapetes, alcatifas, colchões e interiores de automóvel. O grande trunfo, segundo a marca, é a tecnologia HeatWave, que mantém a água quente durante toda a utilização. Isto ajuda a dissolver e a levantar a sujidade incrustada com mais eficácia do que a água fria. A máquina inclui ainda uma ferramenta de 8 cm própria para esfregar e extrair as manchas mais difíceis.

Já começou a preparar o Natal? Descubra as melhores sugestões de presentes e decorações na Loja de Natal da Amazon e aproveite todas as vantagens do Amazon Prime, com entregas rápidas e gratuitas em artigos elegíveis!

Fácil de levar de uma divisão para outra

Como é para ser usado logo a seguir ao derrame, o aparelho pesa apenas 4,27 kg e tem uma pega no topo, o que facilita o transporte entre as divisões da casa ou até à garagem. Dispõe de dois reservatórios separados: um para a água limpa, misturada com o produto de limpeza, e outro para a água suja que vai sendo aspirada. Assim, a sujidade não volta a ser aplicada no tecido, e tanto o enchimento como o esvaziamento ficam mais simples. A mangueira flexível de 1,5 metros chega aos cantos mais difíceis, às escadas alcatifadas e ao interior do carro sem obrigar a mudar constantemente a base de sítio.

Para quem faz sentido

Este equipamento é compatível com várias fórmulas da marca, como a Spot & Stain Pro Oxy ou a Pet Pro Oxy, desenvolvida para eliminar manchas e odores de animais de estimação. Cabe facilmente num armário e interessa sobretudo a quem tem crianças pequenas, animais em casa ou simplesmente gosta de manter sofás e tapetes limpos ao longo do ano. Com a descida de 152,46€ para 101,65€, este é um bom momento para quem andava a pensar em comprar uma máquina deste tipo.

Adquira aqui a máquina BISSELL SpotClean ProHeat por 101,65€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.