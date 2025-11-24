Facebook Instagram
Mais de 600 pessoas compraram este edredom no último mês. E está agora com 20% de desconto

Com a Black Friday da Amazon a decorrer esta semana, este é o momento perfeito para renovar a roupa de cama com descontos que só aparecem uma vez por ano.
IOL
Há 2h e 10min

É desta que investe num e-reader? O Kindle mais leve de sempre está a menos de 100 euros

Quando as temperaturas começam a descer e as noites se tornam mais longas, investir num bom edredom faz toda a diferença no conforto do seu quarto. Este edredom nórdico da Todocama tem conquistado os utilizadores da Amazon: foram mais de 600 compras apenas no mês passado e acumula uma classificação de 4,6 estrelas em quase 4 mil avaliações. Está disponível em vários tamanhos, mas a versão de 220x220cm é a escolha ideal para camas de casal. Durante esta semana da Black Friday, o preço baixou de 40,65€ para 32,52€ — uma oportunidade limitada que vale a pena aproveitar.

O segredo deste edredom está na sua composição inteligente: fibra de 300 gramas por metro quadrado que proporciona calor sem peso excessivo. A confeção por ultrassons elimina fios e costuras, criando uma superfície completamente lisa e suave ao toque. O material é hipoalergénico e passa por tratamento com ozono, características importantes para quem sofre de alergias ou rinite. A transpirabilidade da fibra mantém a temperatura corporal equilibrada durante a noite, evitando aquela sensação desconfortável de calor excessivo. Além disso, pode ser lavado na máquina sem perder as suas propriedades — um detalhe fundamental para a manutenção ao longo dos anos.

As opiniões de quem já comprou reforçam a qualidade do produto. "Não pesa muito, mas é quente", resume um utilizador satisfeito. Outro destaca que é "leve, quente e aconchegante, sem qualquer defeito". Há quem garanta que "serve para as três estações" e que, apesar de leve, "no inverno é quentinho". O consenso é claro: o equilíbrio entre leveza e capacidade térmica torna este edredom numa excelente escolha para o clima português, seja para o outono fresco ou para os dias mais rigorosos do inverno.

