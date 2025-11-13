Preços loucos na Amazon: marque na agenda estas datas e chegue a dezembro com os presentes de Natal comprados

Entre 20 de novembro e 1 de dezembro, a plataforma vai ter 12 dias de descontos em praticamente todas as categorias, das mais úteis às mais tentadoras: tecnologia, casa, moda, brinquedos e beleza. As reduções podem chegar aos 30%, e algumas marcas conhecidas — como Levi’s, Philips, Sony, Bosch, Lego ou Samsung — já estão confirmadas.
Para quem gosta de se adiantar, há boas notícias: de 13 a 20 de novembro começam as ofertas antecipadas, com até 35% de desconto em produtos essenciais do dia a dia. É a altura ideal para reabastecer detergentes, café, produtos de limpeza ou de higiene pessoal — e poupar antes do mês mais caro do ano.
Durante a Semana da Black Friday, as ofertas serão organizadas por temas, como “Favoritos dos Clientes” ou “Top 100”, e haverá ainda “Ofertas Incríveis” diárias, com descontos que podem chegar aos 50%. A Amazon também está a apostar na tecnologia para facilitar as compras: o assistente de IA Rufus ajuda a encontrar presentes, enquanto o Amazon Lens permite pesquisar produtos a partir de uma simples fotografia.
Com entregas rápidas, inclusive ao fim de semana, e uma Loja de Natal repleta de sugestões, a Amazon quer tornar as compras festivas menos caóticas — e mais inteligentes.