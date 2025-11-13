Facebook Instagram
Lifestyle

Preços loucos na Amazon: marque na agenda estas datas e chegue a dezembro com os presentes de Natal comprados

A Black Friday está a chegar — e este ano a Amazon decidiu prolongar a festa.
IOL
Hoje às 11:24
Black Friday Amazon
Black Friday Amazon

Entre 20 de novembro e 1 de dezembro, a plataforma vai ter 12 dias de descontos em praticamente todas as categorias, das mais úteis às mais tentadoras: tecnologia, casa, moda, brinquedos e beleza. As reduções podem chegar aos 30%, e algumas marcas conhecidas — como Levi’s, Philips, Sony, Bosch, Lego ou Samsung — já estão confirmadas.

Para quem gosta de se adiantar, há boas notícias: de 13 a 20 de novembro começam as ofertas antecipadas, com até 35% de desconto em produtos essenciais do dia a dia. É a altura ideal para reabastecer detergentes, café, produtos de limpeza ou de higiene pessoal — e poupar antes do mês mais caro do ano.

Durante a Semana da Black Friday, as ofertas serão organizadas por temas, como “Favoritos dos Clientes” ou “Top 100”, e haverá ainda “Ofertas Incríveis” diárias, com descontos que podem chegar aos 50%. A Amazon também está a apostar na tecnologia para facilitar as compras: o assistente de IA Rufus ajuda a encontrar presentes, enquanto o Amazon Lens permite pesquisar produtos a partir de uma simples fotografia.

Com entregas rápidas, inclusive ao fim de semana, e uma Loja de Natal repleta de sugestões, a Amazon quer tornar as compras festivas menos caóticas — e mais inteligentes.

Explore todas as ofertas

Mais Vistos
00:03:22
Secret Story
Alta tensão leva Dylan a levantar-se para Fábio e este ri-se na cara dele: «Tu és o maior estúpido que anda aqui!»
tvi
00:04:50
Dois às 10
Perdeu as duas pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta dela está a emocionar
tvi
00:03:34
Secret Story
«Vais-te levantar e vens ameaçar-me também!?»: Palavras de Pedro para Liliana levam Fábio a reagir
tvi
00:03:09
Secret Story
«Tu é que vieste para cima de mim (...) cuspiste-me todo!»: Nervoso, Dylan provoca Fábio e este reage
tvi
Destaques IOL
Saude
Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como
Loja
Estes rolinhos superam os clássicos de canela: está quase a abrir a loja mais esperada pelos portugueses de cinnamon rolls
Dicas
Diga adeus ao cheiro a alho nas mãos: este truque das avós funciona mesmo
Piscinas água quente
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Mais Lidas
Cortes de luz
Vai haver novos cortes de luz no domingo em várias zonas do país: eis os locais e os horários
away
Tragédia
Mãe levou a filha ao hospital e disse que a menina tinha gripe. Médicos descobriram verdade chocante, criança morreu e mãe vai ficar 22 anos presa
Dois às 10
Diamantino perdeu as pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta está a comover o País
tvi
Tempestade Claudia Portugal
Mau tempo faz duas vítimas em Fernão Ferro: casal de idosos morre dentro de casa inundada
cnn
Popularidade
Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'
Apresentadora de televisao
Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente