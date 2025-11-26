Black Friday: de 499€ para 129€, este é o aspirador robot que toda a gente quer

Este artigo pode conter links afiliados*

A Black Friday trouxe descontos verdadeiramente impressionantes, e este aspirador robot Lefant M330 Pro — que desceu de 499€ para apenas 129€ — é um dos mais apelativos. Estamos a falar de uma redução de 74% num equipamento que aspira, esfrega e faz o mapeamento da casa de forma totalmente autónoma. Só no último mês foram vendidas mais de mil unidades, e a classificação de 4,2 estrelas em mais de 14 mil avaliações demonstra bem o nível de satisfação dos utilizadores.

Mapeia a casa e limpa de forma inteligente

O grande destaque deste aspirador é o sistema de navegação a laser dToF, capaz de mapear a casa até 15 metros de distância e criar um mapa preciso na aplicação. Isto permite que o aparelho planeie rotas de limpeza de forma inteligente, evitando zonas já cobertas e reduzindo passagens desnecessárias.

A deteção de obstáculos a 190° ajuda o aspirador a desviar-se de móveis, cabos e pequenos objetos com grande precisão, enquanto o perfil ultrafino de 95 mm lhe permite limpar facilmente por baixo de sofás e camas. Com uma autonomia de 150 minutos, é capaz de cobrir áreas grandes sem interrupções, regressando automaticamente à base quando a bateria está fraca.

Aspira e esfrega ao mesmo tempo

Este modelo funciona como aspirador e esfregona, reunindo duas funções num único aparelho. Dispõe de um depósito de água de 200 ml e de uma esfregona removível e lavável, ideal para limpezas mais profundas. Após cada utilização, basta esvaziar o depósito de água quando o robô regressa à base de carregamento, especialmente se não pretender usar a função de lavagem, para evitar eventuais derrames.

Um utilizador refere que “aspirou muito bem e encontrei sujidade no chão que nem imaginava que lá estivesse”, apreciando sobretudo a funcionalidade 3 em 1. Outro comprador destaca que “é ideal para um apartamento de 100 m²”, recomendando vivamente o produto.

O equipamento pode ser controlado através da aplicação no telemóvel, onde é possível definir zonas proibidas, programar horários e escolher diferentes modos de limpeza. Em alternativa, pode ser comandado por voz através da Alexa ou até do Apple Watch.

Perfeito para quem tem animais de estimação

Para casas com cães ou gatos, este aspirador tem um bocal de sucção especial que elimina os pelos (ou cabelos) que se enrolam. O reservatório de pó de 450 ml reduz a frequência com que precisa de o esvaziar, algo especialmente útil para quem tem animais que largam muito pelo. Como refere um comprador, “funciona exatamente como prometido: recolhe sem esforço os pelos e a sujidade deixada pelos meus dois gatos e pelo meu cão”. Além disso, a função de deteção automática de tapetes aumenta a potência de sucção sempre que identifica uma carpete, garantindo uma limpeza mais profunda.

O Wi-Fi de banda dupla (compatível com redes de 2,4 GHz e 5 GHz) assegura conectividade estável, e o suporte profissional ao cliente está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com garantia de 2 anos.

O que dizem os compradores

As opiniões são maioritariamente positivas, com muitos utilizadores a destacarem a excelente relação qualidade-preço. Um comprador comenta que “a grande surpresa foi que funciona maravilhosamente bem”, acrescentando que “tanto o aspirador como o esfregão são realmente eficazes”. Outro utilizador refere que “funciona exatamente como prometido” e elogia a capacidade de “aspirar e esfregar ao mesmo tempo com óptimos resultados”.

Com entrega gratuita entre 2 de dezembro e 2 de janeiro e uma poupança de 370€ face ao preço original, este é um daqueles produtos que raramente aparece a um valor tão baixo — e que pode fazer uma diferença significativa na rotina de limpeza da casa.

