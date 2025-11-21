Facebook Instagram
De 239€ para 149€: o aspirador que rivaliza com o Dyson está muito mais barato nesta Black Friday

A Black Friday permitiu baixar o preço de um dos aspiradores mais elogiados do ano
IOL
Há 3h e 56min

Este artigo pode conter links afiliados*

O Ultenic U20, aspirador sem fios que lembra modelos Dyson, está agora em promoção por 149 €, depois de custar 239 €. Só no último mês, mais de 1000 pessoas adquiriram o equipamento e, no total, conta com mais de 3600 avaliações, atingindo uma classificação média de 4,8 estrelas. Estes números refletem o sucesso deste modelo entre quem procura desempenho elevado sem gastar uma fortuna.

Desempenho que lembra o Dyson

Tal como os aspiradores Dyson, o Ultenic U20 destaca-se pelo motor sem escovas de 600 W e uma sucção de 55 Kpa, suficiente para lidar com pó, detritos e pelos de animais. A potência constante, combinada com um funcionamento até 40% mais silencioso do que aspiradores convencionais, faz com que a experiência de limpeza se aproxime de modelos premium, mas a um preço significativamente mais acessível.

As avaliações destacam que o aparelho consegue lidar com diferentes tipos de chão com facilidade. O design moderno e leve também é frequentemente comparado ao Dyson, garantindo não só eficiência como estética e ergonomia.

Adquira aqui

Ultenic U20

Escova inteligente e design versátil

Um dos pontos mais elogiados nas opiniões da Amazon é a escova atualizada para 2025, com luz LED e formato em V. Este desenho evita que cabelos e pelos se enrolem, graças aos pequenos ressaltos de silicone e cerdas suaves, permitindo uma limpeza contínua sem interrupções — uma característica que muitos utilizadores apontam como muito semelhante à experiência Dyson.

O design dobrável permite alcançar facilmente áreas de difícil acesso, como debaixo de móveis ou entre cadeiras, com movimentos de 90° e 180°. Além disso, o ecrã LED informa sobre nível de bateria, potência escolhida e alerta para obstruções, facilitando a utilização diária.

Filtragem HEPA e ambiente mais saudável

O Ultenic U20 não se destaca apenas pelo desempenho mecânico. O filtro HEPA com iluminação laser verde identifica partículas invisíveis e elimina 99,97% de alergénios e ácaros, ajudando a manter a casa mais limpa e segura. Os utilizadores relatam que esta funcionalidade, aliada à potência e à escova eficaz, proporciona resultados muito próximos dos aspiradores Dyson de gama alta.

A autonomia de até 60 minutos e o depósito de 1,5 litros tornam-no ideal para sessões de limpeza mais longas sem interrupções. Para além disso, o pacote inclui acessórios como escova estreita para fendas, mini escova para estofos e dois filtros extra, permitindo limpar diferentes superfícies de forma prática.

Black Friday: altura ideal para investir

Com a Black Friday em curso, o Ultenic U20 apresenta uma das melhores relações preço-desempenho do mercado. As reviews confirmam que consegue entregar uma experiência muito próxima da Dyson, mas a um custo significativamente menor. 

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

