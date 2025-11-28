Black Friday: Proteja a carteira numa época de consumismo

Black Friday: O modelo PUMA Smash V2 L está a menos de 30 euros. E combina com tudo!

Aproveite as promoções sem comprometer o orçamento. Descubra como comprar com consciência e evitar armadilhas.

A Black Friday é sinónimo de grandes descontos, mas também de riscos para quem não tem um plano. Entre mensagens urgentes, contagens decrescentes e “últimas unidades”, é fácil cair na tentação e gastar mais do que devia.

Se quer aproveitar esta época sem comprometer as suas finanças, é essencial saber como evitar compras impulsivas e crédito caro.

Porque é que a Black Friday pode ser perigosa?

Durante a Black Friday, a pressão para comprar aumenta. As campanhas criam urgência e fazem parecer que cada oportunidade é única.

O problema é quando algumas destas compras acabam esquecidas numa gaveta, enquanto os juros continuam a acumular. O consumismo não é apenas gastar mais: é perder o controlo sobre o dinheiro e os objetivos financeiros.

As falsas promoções são outro risco desta época. Sabia que a lei obriga a que os descontos sejam calculados sobre o preço mais baixo dos últimos 30 dias? Para garantir que isso está mesmo a acontecer, compare preços com antecedência e desconfie de reduções demasiado generosas.

Estratégias para evitar compras impulsivas

As compras por impulso são emocionais, não racionais. Para se proteger:

Crie uma lista antes do dia das promoções e cumpra-a.

Desative notificações de “promoções-relâmpago”.

Evite guardar cartões nos sites para não facilitar a compra.

Aplique a regra das 24 horas: se tiver dúvidas, espere um dia antes de confirmar.

Por fim, lembre-se de que as lojas têm várias campanhas ao longo do ano. Se não conseguir aproveitar agora, pode sempre esperar pela próxima oportunidade.

O importante é manter a cabeça fria e não comprar “só porque está mais barato”. Uma estratégia que pode ajudar é pensar quantas horas tem de trabalhar para comprar um determinado bem.

Crédito ao consumo: Quando o desconto sai caro

Um desconto pode parecer vantajoso, mas se recorrer a crédito, pode acabar a gastar mais do que o preço original. Mesmo com taxas máximas mais baixas no último trimestre de 2025, os juros continuam elevados. Por exemplo, cartões de crédito podem chegar a 18,8% de TAEG.

Antes de avançar, faça as contas: quanto vai pagar no total? Compare propostas e verifique sempre a TAEG e o MTIC. Se o bem não é essencial, espere. Se precisa mesmo, escolha a opção mais barata e evite comprometer o orçamento.

Como transformar a Black Friday numa poupança real

Comprar com consciência não é abdicar do consumo. Em vez disso, é alinhar as compras com as suas necessidades e com o orçamento. Defina um teto de gastos, compare preços e confirme se o desconto é genuíno.

Se conseguir poupar, use essa diferença para reforçar o fundo de emergência ou amortizar dívidas e transforme uma promoção temporária num ganho duradouro.