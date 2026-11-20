A Black Friday deste ano calha a 27 de novembro, mas as promoções começam muito antes e estendem-se até à Cyber Monday. Para ajudar a decidir com mais calma, o Doutor Finanças criou um questionário que, em poucos minutos, mostra o que pode estar a influenciar a sua vontade de comprar. Não lhe diz o que deve ou não comprar, mas ajuda a fazer as perguntas certas antes de pagar.

Nesta altura, essas perguntas fazem falta. A pressão para comprar é constante: contagens decrescentes, avisos de “últimas unidades”, preços riscados e pagamentos em várias prestações “sem juros”. Muitas destas mensagens são pensadas para encurtar o tempo entre o impulso e a decisão – e, quando se decide à pressa, é mais fácil gastar dinheiro em coisas que não estavam planeadas.

Isto não significa que todas as promoções sejam armadilhas. Há descontos realmente vantajosos, sobretudo quando já sabia o que queria comprar e acompanhou o preço nas semanas anteriores. O problema surge quando é o desconto, e não a necessidade, a decidir por si.

Os truques mais comuns nesta altura

Um dos mais frequentes é a ancoragem de preço. Ao ver “antes 119,99 euros, agora 79,99 euros”, o cérebro fixa-se na diferença e esquece-se de perguntar se o produto vale mesmo 79,99 euros. Em alguns casos, o preço de referência nunca chegou a ser praticado.

Outro é o pagamento fracionado. Três prestações de 19,99 euros parecem pouco, mas somam quase 60 euros. Antes de aceitar, faça a conta ao valor total e veja se o pagaria de uma só vez.

Há ainda as ofertas condicionadas, como portes grátis a partir de determinado valor, que levam a juntar ao carrinho artigos que não estavam na lista.

As perguntas a fazer antes de pagar

Algumas parecem óbvias, mas fazem diferença:

· Este produto serve um objetivo concreto?

· Cabe no meu orçamento?

· Quantas horas tive de trabalhar para o pagar?

· Faria esta compra se não estivesse em promoção?

Se as respostas não forem claras, espere 24 horas antes de pegar no cartão. Muitas compras que parecem urgentes deixam de o ser no dia seguinte. E se o “preço antes” lhe parecer demasiado alto, compare com outras lojas ou consulte o histórico de preços do produto.