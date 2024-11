Black Friday: É desta que troca o edredão e as almofadas (tudo por 60 euros)

Este artigo pode conter links afiliados*

Todos os anos adiamos a troca do edredão e das almofadas. Seja pelo investimento que representam ou porque "ainda dá para aguentar mais um inverno", vamos mantendo estes elementos essenciais da nossa cama muito além do recomendado. No entanto, com o tempo, acumulam ácaros e perdem as suas propriedades térmicas e higiénicas. A Black Friday é a altura ideal para fazer esta renovação necessária, com descontos que tornam a decisão mais fácil.

Calor sem peso

Este edredão nórdico da Todocama é feito com fibra de 300g/m², o que garante calor sem peso excessivo. Com tecnologia ultrassónica que evita o desgaste, é hipoalergénico e tem tratamento com ozono. E o melhor? É totalmente lavável na máquina. "É milagroso, fino e suave, mas aquece como nenhum outro que já tive", partilha uma compradora satisfeita. Outros utilizadores confirmam a eficácia: "Comprei com algumas dúvidas porque é bastante fino, mas a relação qualidade-preço superou todas as expectativas. É leve, mas muito quente, mesmo sem aquecimento em casa".

Suporte que se adapta a si

Para completar o conjunto, estas almofadas viscoelásticas da Dormio adaptam-se perfeitamente à forma do pescoço e cabeça. Com tecido de aloe vera e propriedades termorreguladoras, são ideais para quem procura um sono mais tranquilo. A capa é lavável e o núcleo viscoelástico de alta densidade mantém a forma sem afundar. "Muito contente com esta compra, vieram muito bem embaladas e são muito confortáveis! Nota-se que são de qualidade", confirmam os compradores satisfeitos.

O edredão nórdico da Todocama está disponível por 34,55€ (antes custava 40,65€) e o conjunto de duas almofadas viscoelásticas Dormio pode ser seu por 28,36€ (antes 34,17€). No total, tem a oportunidade de renovar a sua cama por apenas 62,91€. E se procura mais oportunidades como esta, pode encontrar descontos até 70% em toda a Amazon durante a Black Friday.

