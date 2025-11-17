Facebook Instagram
Descobertas

Programe até 10 refeições do seu gato. O alimentador automático mais vendido da Amazon está com desconto

Um dos produtos mais populares entre donos de animais está agora mais barato
IOL
Hoje às 10:57

Este artigo pode conter links afiliados*

PETKIT Comedouro de gato automático
Foto: Amazon.es
Isto é outro nível: nunca imaginou poder dar uma cama tão confortável ao seu cão ou gato

É verdade: a Black Friday está mesmo aí a chegar, mas as oportunidades já começaram. Entre 13 e 20 de novembro decorrem as ofertas antecipadas, com descontos que podem chegar aos 35% em produtos essenciais — e até alguns best-sellers estão a preços muito abaixo do habitual. Um deles é o alimentador automático da PETKIT, o mais vendido na categoria de comedouros para gatos na Amazon, que entrou em promoção relâmpago e está agora a 57 euros.

Este modelo tem sido uma escolha popular entre donos de animais . Com classificação de 4,3 estrelas e mais de 3.500 avaliações, destaca-se pela funcionalidade de controlo através de app, que permite programar até 10 refeições por dia. O depósito de 3 litros garante autonomia para cerca de 15 dias de alimentação, ideal para quem tem uma rotina imprevisível ou passa fins de semana fora. Só no último mês foram vendidas mais de 100 unidades, refletindo a procura crescente.

Adquira aqui

petkit alimentador automático gatos

A construção também merece destaque: fabricado em aço inoxidável 304 — o mesmo utilizado em equipamentos profissionais — o comedouro foi pensado para durar. O sistema triplo de frescura mantém a ração em boas condições, enquanto o mecanismo anti-bloqueio evita entupimentos e garante que cada porção é dispensada corretamente. Para maior segurança, funciona por USB mas tem ainda alimentação de emergência por pilhas, evitando falhas de funcionamento.

A facilidade de utilização é outro ponto a favor. A tecnologia de dosagem foi otimizada para diferentes tipos de ração, entre 1 e 12mm, e todas as peças são fáceis de desmontar e limpar. As avaliações confirmam a satisfação dos utilizadores: “O meu gato já não pede comida constantemente, sabe que tem horários”, refere uma cliente. Outro comprador destaca a conveniência: “A configuração é simples e a app funciona muito bem. Fomos de viagem e os gatos ficaram perfeitamente alimentados”.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

