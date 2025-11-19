Black Friday: o que realmente compensa comprar para renovar a gaveta de maquilhagem

Maquilhagem depois dos 40: este vídeo tem truques que são ouro. E mudou o nosso rosto!

A Black Friday tornou-se o momento ideal para renovar a gaveta de maquilhagem sem pesar a carteira. Entre descontos generosos e produtos que raramente baixam de preço, esta é a altura perfeita para investir em itens que fazem realmente diferença. Gisele Alves reune algumas sugestões que vale a pena considerar.

Entre as recomendações, destaca-se o blush da Rare Beauty, conhecido pela pigmentação equilibrada e pela forma como se adapta ao rosto, conferindo uma cor natural ao longo do dia.

Para quem procura um iluminador versátil, a influenciadora digital sugere a proposta da Kiko em formato de bastão, no tom 102. Tem um brilho dourado discreto, uma textura que se espalha com facilidade e quantidade suficiente para durar muitos meses.

No campo das pestanas, a máscara Bad Gal Bang, da Benefit, surge como escolha certeira. O aplicador fino alcança facilmente todos os fios, proporcionando definição sem pesar. Não acumula produto, não borra e mantém o efeito ao longo do dia.

Se procura um toque de luminosidade, a influenciadora sugere os produtos da linha Aura, da influencer Helena Coelho, disponíveis no Boticário. Gloss, iluminador e blush destacam-se pelo acabamento radiante, ideal para quem gosta de um efeito luminoso que permanece bonito mesmo com pouca luz natural.

A lista fecha com o CC Cream da Erborian, reconhecido pela textura leve e pela forma como uniformiza a pele. A tecnologia coreana confere-lhe um acabamento tão homogéneo que quase parece um filtro de Instagram, embora seja apenas o efeito do próprio produto.