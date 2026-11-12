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Na Black Friday, os assistentes de inteligência artificial podem ajudar os consumidores a pesquisar produtos, comparar preços e encontrar promoções. No entanto, as recomendações de compra que são feitas por estas ferramentas também podem conduzir a lojas fraudulentas, uma vez que não garantem a legitimidade dos vendedores.

Vejamos, ao procurar um telemóvel, roupa ou um eletrodoméstico com a ajuda de um assistente de inteligência artificial (IA), o consumidor recebe uma lista de produtos, preços e lojas onde os adquirir. Contudo, quando a ferramenta consulta a Internet, também pode encontrar páginas falsas que imitam comerciantes legítimos e apresentar essas ligações numa resposta aparentemente credível.

Mas o risco não se limita às ligações sugeridas. Existem diferentes formas de influenciar os resultados ou as ações de um assistente ou agente de IA: através da manipulação dos resultados de pesquisa (SEO poisoning), que pode fazer surgir ligações maliciosas entre os resultados apresentados; da utilização de agentes de IA com capacidade de navegação (browser agents), que podem abrir páginas, clicar em ligações e executar tarefas em nome do utilizador; e da inclusão de instruções maliciosas escondidas em páginas, emails ou documentos (prompt injection), que podem tentar levar estes agentes a realizar ações que o utilizador não pediu, como aceder a ligações fraudulentas ou descarregar ficheiros.

Os riscos podem ainda aumentar quando o consumidor utiliza agentes de IA capazes de navegar em sites e executar tarefas em seu nome.

A ESET Portugal alerta para estes riscos e recomenda que os utilizadores confirmem a identidade das lojas antes de partilharem dados pessoais ou efetuarem pagamentos. A inteligência artificial pode ser útil nas compras online, desde que as recomendações sejam verificadas e as transações permaneçam sob controlo do consumidor.

Seis cuidados ao fazer compras com ajuda da IA

Para quem pretende utilizar ferramentas de inteligência artificial durante a Black Friday, a ESET recomenda:

1. Utilizar a IA para comparar produtos, não para decidir automaticamente onde comprar. Os assistentes podem ajudar a identificar modelos, características e preços. Contudo, as lojas apresentadas devem ser verificadas independentemente, sobretudo quando o vendedor é desconhecido.

2. Aceder à loja através dos canais oficiais. Em vez de seguir diretamente a ligação apresentada pelo assistente, procurar o endereço oficial da marca ou utilizar a sua aplicação. É importante confirmar o domínio e estar atento a pequenas alterações na escrita dos endereços que possam indicar uma página fraudulenta.

3. Confirmar as promoções fora da conversa com a IA. Os preços e a disponibilidade dos produtos devem ser consultados diretamente nas lojas. Também é importante verificar a identificação do vendedor, os contactos, os custos de envio e as condições de devolução antes de realizar a compra.

4. Não fornecer dados bancários ou credenciais ao assistente. Palavras-passe, códigos de autenticação e informações de cartões não devem ser introduzidos numa conversa com IA para obter recomendações. Os dados de pagamento devem ser fornecidos apenas através de canais de compra cuja legitimidade tenha sido confirmada.

5. Manter o controlo sobre as ações dos agentes de IA. Caso se utilize um agente capaz de navegar e efetuar compras, devem ser limitadas as permissões concedidas. É aconselhável exigir confirmação antes de qualquer pagamento, verificando o vendedor, o produto, a morada de entrega e o montante final.

6. Recorrer a tecnologias de cibersegurança. Utilizar soluções atualizadas que disponibilizem proteção contra phishing e navegação segura. Algumas ferramentas permitem também analisar as ligações incluídas nas respostas dos assistentes de IA e sinalizar conteúdos potencialmente perigosos antes de o consumidor lhes aceder.