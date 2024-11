Black Friday: O aspirador que faz milagres em tapetes e sofás está com 100 euros de desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

O segredo para acabar com as alergias pode estar neste aparelho. E nunca esteve tão barato

Poupe 100 euros no aspirador que remove as manchas mais difíceis de sofás e tapetes

Acabaram-se os dramas quando alguém entorna algo no tapete da sala ou quando o seu animal de estimação deixa uma surpresa no sofá. O BISSELL SpotClean Pet Pro foi especialmente desenvolvido para eliminar as manchas e odores mais difíceis com uma sucção superior de nível profissional. Com o seu motor de 750W, este aspirador portátil oferece resultados profissionais que fazem os seus tapetes e estofos parecerem como novos.

A vida agitada pede soluções práticas e é aqui que este aspirador portátil se destaca. Com apenas 5,8 kg, move-se sem esforço pela casa, enquanto o cabo de 6,7 metros permite alcançar todos os cantos sem complicações. O segredo está no seu sistema inteligente de dois tanques: um mantém a água limpa, outro recolhe a sujidade. Assim, cada passagem é sempre feita com água limpa, como fazem os profissionais.

Black Friday: esta máquina de café tem o maior desconto de sempre e está a menos de 50€

Com mais de 15 mil avaliações, os utilizadores deste aspirador não escondem o entusiasmo pelos resultados surpreendentes. "Não tinha noção do quanto o sofá e o colchão estavam sujos, só quando vi a cor da água é que tive a prova", confessa uma utilizadora portuguesa que já o usa também para limpar o carro. Para outro utilizador, a eficácia é notável: "Remove sujidade de onde pensava que não havia e deixa tudo reluzente". E quem tem crianças em casa ainda tem mais motivos para celebrar: "Se tem crianças pequenas, compre-o, não se vai arrepender - e mesmo se não tiver também! As minhas amigas até mo pedem emprestado, deixa todo o tipo de sofás e colchões como novos".

Durante a Black Friday, este aspirador portátil passa de 273 euros para 172,90 euros, uma oportunidade única para ter resultados profissionais em casa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.