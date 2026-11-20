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Se anda à procura de cremes que devolvam firmeza e elasticidade à pele e suavizem as rugas, esta Black Friday é uma boa altura para comprar. Dois dos cremes de culto da Olay estão em promoção na Amazon: o Regenerist, para o dia, com proteção solar, a 13,70€ (menos 55% face ao preço recomendado de 30,49€), e o Retinol24, para a noite, a 15,24€ (antes custava 38€). Juntos formam uma rotina anti-idade completa por menos de 30 euros.

Creme de dia: proteção solar e firmeza

O creme Regenerist tem proteção solar SPF 30, que defende a pele dos raios UV, a principal causa do envelhecimento precoce. Tem também niacinamida (vitamina B3), que ajuda a renovar as células da superfície da pele, e péptidos que, segundo a marca, reduzem visivelmente as rugas e as linhas de expressão. A marca garante que 93% das utilizadoras notam a pele mais suave num só dia e que, com o tempo, fica mais firme.

A textura é sedosa, não é gordurosa nem pegajosa e não deixa marcas brancas. Quem já o usa gosta: “O meu creme de confiança”, escreve uma utilizadora, e outra conta que o usa “há anos”. Há ainda quem diga que “deixa a pele com muito bom ar” e que “fico com muito boa cara”.

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Creme de noite: retinol para acordar com a pele mais suave

À noite, o creme Retinol24 também merece destaque. O retinol é um derivado da vitamina A, muito utilizado em produtos anti-idade, e nesta fórmula surge combinado com vitamina E, um antioxidante que ajuda a proteger a pele.

A marca promete 24 horas de hidratação e diz que 96% das mulheres acordaram com a pele mais suave logo na primeira noite. Não tem perfume. As avaliações confirmam a hidratação: “Levanto-me com a cara visivelmente mais hidratada, descansada e com um aspeto uniforme e luminoso”, conta uma utilizadora, que o descreve como “super hidratante e reconfortante para a pele durante toda a noite”. Outra usa-o “depois dos meus séruns” e garante que “fica a cara super suave e hidratada”. A textura também agrada: “Aplica-se muito bem, absorve em poucos segundos e não deixa sensação gordurosa na almofada”.

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