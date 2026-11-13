Black Friday: Conheça as táticas das empresas para levar os clientes a comprar

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É do conhecimento geral que durante as épocas de promoções nas lojas, como é o caso da Black Friday que se aproxima, as empresas recorrem a táticas de persuasão para acelerar o processo de compra e não deixar espaço para a reflexão critica dos compradores.

Nestas ocasiões, os níveis de “sedução” aos consumidores são elevados e o comércio eletrónico regista sempre um dos maiores picos de vendas do ano. Para ajudar os consumidores a preservar a estabilidade do orçamento pessoal e familiar, a equipa do CréditoPessoal.pt analisou os mecanismos psicológicos usados durante a época de promoções para alertar os consumidores sobre os riscos da compra e do financiamento. Além disso, identificou os principais mecanismos de neuromarketing ativos nas plataformas de vendas online.

Conheça alguns dos mecanismos a que as empresas recorrem para não ser apanhado em compras desnecessárias que ponham em risco a sua saúde financeira.

Urgência fictícia: cronómetros em contagem decrescente criam a ilusão de que a oportunidade vai desaparecer em minutos, forçando decisões à pressa.

Escassez artificial: mensagens como “apenas duas unidades em stock” ativam o receio de ficar sem o produto, bloqueando o tempo de reflexão e forçando decisões precipitadas.

Ancoragem de preços: o destaque visual do preço original rasurado cria a perceção de uma oportunidade imperdível, desviando o foco do valor real que será desembolsado.

Foco na prestação em vez do preço total: o destaque dado a prestações reduzidas em vez do valor total do produto mitiga a “dor do pagamento”, facilitando a acumulação de múltiplos pequenos encargos sem a devida noção do seu peso conjunto no orçamento.

Acréscimos automáticos no checkout: a inclusão de garantias extra, seguros ou serviços adicionais pré-selecionados aproveitam o cansaço mental do utilizador no final da transação para encarecer a fatura final.

Tiago Pestana, especialista de crédito no CréditoPessoal.pt, explica que a identificação destas estratégias visa dotar o consumidor de ferramentas de maior consciencialização no momento da compra. “Quando percebemos os gatilhos emocionais que estão a ser ativados no nosso cérebro, recuperamos a clareza analítica e deixamos de agir em piloto automático”, refere.

Este responsável lembra também que a maior consequência destas estratégias não é apenas a aquisição de bens supérfluos, mas sim o impacto no processo de financiamento. “Sob o efeito de urgência e fadiga de decisão, a nossa capacidade de avaliar riscos diminui substancialmente. É nesse estado de vulnerabilidade psicológica que muitos consumidores aceitam também soluções de crédito com taxas e condições desvantajosas, simplesmente por ser a opção mais imediata”, conclui.