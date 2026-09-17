Todos falam dos naperons no vestido de noiva de Blaya. Mas quase ninguém reparou no detalhe secreto que é o sonho de qualquer mulher

Entre no casamento civil de Blaya: veja as fotos!

Quando Blaya Rodrigues revelou o vestido que escolheu para casar com João Barradas, houve um detalhe que imediatamente roubou todas as atenções: os naperons. A peça, criada pela designer Yasmin Falcão, fugia completamente ao vestido de noiva tradicional e recorria a materiais de segunda mão para construir um look artesanal, romântico e muito pouco convencional.

Mas há agora um novo detalhe que torna a criação ainda mais especial, e que estava escondido.

Afinal, o vestido de Blaya é dois em um

A própria Yasmin Falcão revelou, num vídeo em que mostra o processo de construção da peça, que o vestido foi pensado para se transformar.

Há uma parte que pode ser retirada e, quando isso acontece, o resultado é praticamente um segundo vestido. Ou seja, Blaya não levou apenas uma criação para o casamento: levou uma peça transformável, pensada para assumir dois visuais diferentes, e também para o poder usar noutras ocasiões. A ideia era criar uma peça versátil que Blaya não usasse exclusivamente para se casar. E que noiva é que não sonha em poder reutilizar o modelito que usa no seu casamento?

Este pormenor pode ter passado despercebido nas primeiras imagens divulgadas da cerimónia. À primeira vista, o vestido parece uma única criação complexa, construída a partir de várias aplicações de crochet e naperons. Mas a construção permite retirar uma das partes e revelar uma silhueta diferente.

Um verdadeiro dois em um, mas com uma particularidade: em vez de serem simplesmente duas peças distintas, os dois looks estão pensados dentro da mesma criação.

E como nasceu esta peça tão fora do comum?

Yasmin Falcão mostrou o processo num vídeo publicado nas redes sociais, onde é possível acompanhar algumas das várias etapas de construção do vestido.

Na legenda, a designer explicou que criou o vestido de noiva para Blaya a partir do “upcycling de naperons/crochês” fornecidos pelo brechó New Chance2830. “Vocês também amaram?”, escreveu Yasmin Falcão na publicação.

A escolha dos materiais não foi, por isso, meramente decorativa. Os naperons e peças de crochet que poderiam ter tido uma vida completamente diferente foram desmontados, reorganizados e integrados numa nova criação, feita especificamente para a cantora.

O resultado mantém visíveis os padrões, texturas e formas dos trabalhos artesanais originais, mas transforma-os numa peça contemporânea.

Os naperons são a parte mais inesperada do vestido

Quando as primeiras fotografias do casamento começaram a circular, foi precisamente esta utilização de naperons que mais chamou a atenção.

Blaya surgiu com um vestido assimétrico, de inspiração artesanal, com decote em coração e alças finas. As aplicações criam diferentes desenhos ao longo da peça e deixam zonas da pele visíveis, enquanto a cintura ganha dimensão através das várias camadas.

A cantora completou o visual com sapatos brancos de salto baixo e biqueira fechada, mantendo o resto da produção relativamente discreto.

Uma peça pensada para continuar depois do “sim”

A ideia de transformar um vestido de cerimónia não é propriamente nova, sobretudo quando se fala de modelos pensados para permitir à noiva mudar de visual durante a celebração. Existem criações em que capas, saias ou outras estruturas podem ser removidas para revelar uma segunda silhueta.

No caso de Blaya, porém, a solução ganha outra dimensão porque está diretamente ligada à filosofia da peça: reaproveitar materiais que já existiam e dar-lhes uma nova vida.

O vestido começa assim por contar uma história através dos naperons. E acaba por contar uma segunda através da transformação.

É também isso que torna o look particularmente interessante: aquilo que parecia ser apenas uma escolha estética muito original acaba por esconder uma solução de design pensada para multiplicar as possibilidades da mesma peça.

Blaya tinha prometido revelar o processo: e cumpriu

Quando partilhou as primeiras fotografias do casamento, Blaya já tinha deixado uma pista de que havia mais para contar.

A cantora explicou então que o vestido tinha sido criado com os naperons da loja de segunda mão e revelou estar “ansiosa” por mostrar todo o processo.

Agora, Yasmin Falcão veio mostrar precisamente esse lado mais desconhecido da criação.

E, depois de vermos como o vestido foi construído, há uma coisa que fica clara: os naperons podem ter sido o elemento que fez toda a gente parar para olhar, mas o verdadeiro truque estava escondido na forma como a peça foi pensada.